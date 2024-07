VÍDEO: Un home empeny un altre a les vies del metro en un atac aleatori

GT0CGXfXkAAbwyZ

Un carter va estar a centímetres de morir atropellat per un tren després de ser empès des de l'andana del metro. Tadeusz Potoczek, de 61 anys, estava camí cap a casa des de la feina quan la persona sense llar, Brwa Shorsh, de 24 anys, el va empènyer cap a un tren que s'aproximava.

Va estar a punt de tocar un rail en tensió a la línia Victòria a Oxford Circus el 3 de febrer, cosa que podria haver-ho electrocutat.

El conductor del tren va dir que si l'home hagués estat a la via uns segons més tard hauria mort.

Shorsh va creure que Potoczek l'havia mirat mal moments després que tres dones se n'havien rigut per no tenir llar, segons va explicar l'home detingut.

El migrant kurd va negar haver intentat matar-lo, però va ser declarat culpable d'intent d'assassinat al Tribunal de la Corona de l'Inner London.

L'advocat defensor Tim Brown va dir al jurat dimecres que no es pot negar que Shorsh va empènyer Potoczek.

L'acusat, a qui es va veure somrient a la banqueta dels acusats durant tot el judici, no ha mostrat cap remordiment per les seves accions.

Però el Sr. Brown va argumentar que el seu client no tenia intenció de matar el Sr. Potoczek i li va dir al jurat: "Si tingués intenció, per què no va esperar que el tren estigués a sobre? Per què no li va impedir sortir de les vies per posar-se fora de perill?"

Shorsh havia estat dormint a la intempèrie a Anglaterra, fins i tot dins d'estacions de metro per mantenir-se calenta, des del 2020, segons es va exposar al tribunal.

Durant el procediment de dimarts, els fiscals van dir que l'incident va ser "un acte de violència aleatori" contra un home que "no havia fet absolutament res de dolent".