Un jove de 13 anys viola i estrangula la seva germana petita després de veure pornografia

Escena del crim - UNSPLASH

Un jove de 13 anys va agredir sexualment la seva germana menor després de veure un vídeo pornogràfic al mòbil i després la va matar a Rewa, Madhya Pradesh (Índia), segons ha informat la policia del país.

La mare del violador i les seves dues germanes grans van ajudar a l'encobriment, segons han afegit les autoritats.

L?incident va tenir lloc el 24 d?abril. La policia va detenir el germà de 13 anys de la víctima, la mare i les germanes de 17 i 18 anys després d'interrogar 50 persones. La policia va interrogar intensament els acusats i els va detenir quan va tenir prou indicis, va dir el funcionari dissabte (27 de juliol).

En detallar el cas, el policia Vivek Singh va dir que una nena de nou anys va ser violada i escanyada fins a la mort sota els límits de l'estació de policia de Jawa el 24 d'abril. La policia va registrar el cas i va iniciar una investigació.

"El cos de la víctima va ser recuperat del pati de casa seva on estava dormint en el moment de l'incident", va indicar.

Després d'un intens interrogatori als familiars, es va saber que el germà de la víctima, de 13 anys, havia dormit al costat durant la nit. Es va descobrir que l'adolescent va violar la seva germana després de veure vídeos obscens al telèfon mòbil, va afirmar.

“Quan la víctima va amenaçar de explicar això al seu pare, el nen la va escanyar i després va despertar la seva mare i els ho va explicar. Ella va descobrir que la víctima encara era viva. En veure això, l'acusat la va escanyar novament”, va dir Singh.

Mentrestant, les seves dues germanes grans també es van despertar i van canviar de lloc els llits abans d'informar la policia per desviar la investigació. Tot i això, finalment van admetre el seu crim després de ser interrogades repetidament, va dir la policia.

El funcionari va dir que després de la detenció s'estan prenent més mesures legals.

Van intentar enganyar els investigadors

"La policia va rebre informació el 24 d'abril al matí que el cos de la nena jeia al pati de la casa. A l'informe de l'autòpsia es van trobar proves relacionades amb la violació i l'assassinat i es va constituir un equip de recerca per a la investigació", va dir Singh.

Per enganyar els investigadors, els familiars van dir a la policia que la nena va morir després de ser picada per un insecte verinós, va dir.

La investigació va revelar que no hi havia senyals que algú hagués entrat a la casa, i els familiars també van negar haver sentit algun so durant la nit, va dir.

"Després de la recollida de proves tècniques i l'interrogatori de 50 persones, la policia ha detectat reiterades alteracions en les declaracions dels familiars. Davant la sospita, se'ls ha interrogat intensament, i després han admès el crim", ha indicat la SP .