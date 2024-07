Un home mor d'un infart després de llançar-se al mar perseguit per un eixam de vespes

Primer pla d'una vespa - UNSPLASH

Al·lèrgic a les picades de vespes, la por la va envair quan un eixam de vespes es va dirigir directament cap a ell. Un enginyer ucraïnès de 47 anys va morir aquest dimarts d'un atac cardíac a Crotone, Itàlia, informa el diari Il Messaggero.

L'home, que va viatjar per diversos països europeus per motius de feina, va passar uns dies amb la família a la ciutat calabresa. La tarda fatal va decidir anar a gaudir del descans al costat del mar, en una platja poc transitada.

Va ser llavors quan un eixam de vespes, fins aleshores imbricades en la vegetació circumdant però també sota la sorra, va arribar directament cap a ell. Diversos transeünts van intentar ajudar-lo, però la majoria va resultar picada, en menor mesura. Quan els darrers insectes van abandonar el seu cos, els serveis d'emergència, que mentrestant havien arribat al lloc, es van adonar que ja era massa tard per ajudar-lo.

Sense picades al cos

En assabentar-se de la seva al·lèrgia, els serveis d'emergència van pensar primer que es tractava d'un xoc anafilàctic, però ràpidament es van adonar que l'home de quaranta anys en realitat no tenia cap picada al cos. Segons els primers elements de la investigació policial, l'home en realitat va morir d'un infart, provocat per la por de ser atacat per insectes.

Aquest dimecres al matí, l'alcalde de Crotone, Vincenzo Voce, va ordenar prohibir l'entrada a la platja on va passar la tragèdia, després que els bombers indiquessin que calia una neteja completa de les vespes que hi habitaven.