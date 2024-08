Un adolescent mata la seva veïna de 62 anys "per veure com era apunyalar algú"

Escena del crim - Pexels

Un adolescent presumptament va apunyalar fins a la mort la seva veïna de 62 anys al seu jacuzzi i va dir que ho va fer per experimentar el que era apunyalar algú.

El jove de 15 anys va ser arrestat dilluns, nou dies després que Dana Magnuson fos descoberta amb diverses ferides d'arma blanca en un cobert al seu pati del darrere a Hockley, Texas.

Els investigadors creuen que Magnuson va ser atacada per primera vegada en un jacuzzi darrere de casa el 20 de juliol. Pel que sembla hi va haver una baralla que es va produir des del jacuzzi fins a la casa i, finalment, al cobert on es va trobar el seu cos a la nit, segons l'Oficina del Xèrif del Comtat de Harris.

L'adolescent, la identitat del qual no ha estat revelada a causa de la seva edat, va dir als investigadors que volia "veure com era apunyalar algú", van dir fonts a ABC13 .

El seu advocat, Jon Stephenson, el va anomenar "un bon noi d´una bona família". "Només tenim informes preliminars i l'Estat encara no ha presentat una petició. Estem desitjant veure les proves que realment tenen", va afirmar Stephenson.

"Estem treballant per esbrinar què va passar realment", va reiterar.

L'adolescent va ser ingressat al Centre de Detenció Juvenil del Comtat de Harris, segons el Sheriff Ed González. No es va saber immediatament si l'adolescent serà jutjat com a adult.

El fill de Magnuson, Tyler Pitney, va dir que la seva mare va ser "tràgicament assassinada i apunyalada fins a la mort" mentre treballava al jardí de casa seva. "Va deixar enrere els seus dos fills, el seu estimat gos Mickey i MOLTS altres amics i persones que l'estimaven", va escriure en una pàgina de GoFundMe per a les despeses del seu funeral.

"Qualsevol que va conèixer la meva mare, sap que ella estimava tothom i que donaria la camisa que portava posada o les sabates que portava posades per gairebé qualsevol persona necessitada, especialment els seus amics i familiars", va explicar el seu fill.

L'assassinat va passar en un veïnat tranquil al nord-oest del comtat de Harris, prop de FM 2920. Hockley és a unes 40 milles al nord-oest de Houston.