Mor un nen en un castell inflable que va sortir volant per una ràfega de vent

Un nen de cinc anys va morir després que una ràfega de vent fes volar pels aires el castell inflable on estava jugant. Els serveis d'emergència van ser cridats al Regency Furniture Stadium a Waldorf, Maryland (Estats Units), després que el llit inflable s'enlairés uns 6 metres a l'aire amb diversos nens a l'interior.

Diversos nens van caure a terra abans que l'inflable, que va ser instal·lat per entretenir els nens durant els jocs dels Southern Maryland Blue Crabs, aterrés al camp de beisbol.

No és clar si el castell estava assegurat a terra o quants nens hi havia en el moment de l'incident, va informar el Washington Post.

La policia estatal va traslladar dos nens des del lloc de l'incident a l'Hospital Nacional Infantil a Washington DC.

El nen de cinc anys, el nom del qual no ha estat revelat, va ser declarat mort més tard. El segon nen, la identitat del qual tampoc no ha estat compartida, va patir ferides que no posen en perill la seva vida.

El govern local del comtat de Charles va dir que els socorristes eren presents a l'estadi, per la qual cosa van poder atendre els pacients al cap de pocs minuts de l'incident.

El president del comissionat del govern local, Reuben Collins, va dir: 'Estenem la nostra més profunda empatia als nens i les seves famílies durant aquest moment difícil. Agraïm al nostre equip d'EMS ia la Policia Estatal de Maryland per les seves accions ràpides per garantir que els nens rebessin atenció immediata”.

Els Southern Maryland Blue Crabs van cancel·lar tots els seus jocs el dissabte 3 d'agost.