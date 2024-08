Dos homes detinguts per intentar agafar vols amb passaports falsificats

Avions a un aeroport. Foto: Europa Press / Canva Pro

La Policia Nacional ha detingut dues persones a l'aeroport Girona-Costa Brava quan intentaven agafar un vol a Irlanda utilitzant passaports falsificats, segons ha informat el cos en un comunicat.

Els fets es van produir la darrera setmana de juliol, quan agents de la Policia Nacional encarregats del control de documentació dels passatgers que volen fora de l'espai Schengen van detectar dues persones que esperaven per agafar vols amb destinació Cork i Dublín (Irlanda) en actitud molt nerviosa.

En confrontar els passaports que havien presentat, francès i búlgar, els agents van certificar que havien estat falsificats, per la qual cosa van detenir-los com a presumptes autors d'un delicte de falsificació de document públic i els van comunicar l'obertura de procediment d'expulsió per la Llei de Estrangeria.

Cal apuntar que Irlanda pertany a la Unió Europea, però no a l'espai Schengen, per la qual cosa van haver de passar un control de documentació per volar a les dues ciutats irlandeses.