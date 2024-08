Un grup de gavines "agressives i aterridores" ataca diàriament els clients d'un restaurant

Una Gavina - UNSPLASH

Un restaurant de sandvitxos d'Escòcia vol oferir una “assegurança contra gavines” d'1 lliura a totes les compres, ja que les aus roben menjar de fins a 30 clients al dia.

Els propietaris de Cheesy Toast Shack afirmen que actualment donen reemplaçaments gratuïts a dotzenes de clients cada dia, pel fet que les gavines es llancen en picat sobre la gent, els ataquen i els roben el menjar acabat de comprar. El negoci de St Andrews, a Escòcia, afirma que això els costa centenars de lliures al dia i estan "desesperats" per trobar una solució, segons informa Mirror.

Els propietaris van dir que ara estan "considerant seriosament" afegir l'assegurança contra gavines a cada compra per intentar cobrir les pèrdues causades per les amenaçadores aus. Kate Carter-Larg, de 35 anys, va dir: "Les gavines són súper agressives i realment aterridores. Som un negoci familiar i no em puc quedar asseguda veient com em roben un sandvitx i no reemplaçar-lo, així que sempre en donaré un altre gratis".

"Però és un problema real i ens ha costat molts diners. Fins i tot hi ha gent que sagna quan les gavines es llancen a la recerca de menjar! Rebem correus electrònics de dones grans que diuen: "Gairebé em torzo el turmell per culpa de les gavines" , i també tenim nens que ploren per això. La gent ve a fer fotos dels nostres sandvitxos i, quan aixequen una torrada per fer una foto, totes les gavines es llancen en picat contra ells. veritable problema", explica la propietària.

Kate i el seu marit, Sam, de 39 anys, han fet diversos intents per dissuadir les gavines. Des de reproduir sorolls d'ocells rapinyaires fins a comprar un estel d'ocells rapinyaires a Amazon, la parella diu que han esgotat gairebé totes les opcions, "a banda de disparar-los".