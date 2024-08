Un home en “estat greu” després d'una mossegada de serp mentre feia la migdiada als Pirineus

Víbora áspid - Wikipedia

La migdiada es va convertir en malson. Un home de quaranta anys va ser hospitalitzat a Pau (França) en estat greu després d'haver estat mossegat per una serp als Pirineus diumenge. L'home va ser mossegat al pit mentre dormisquejava a l'altiplà de Sanchèse, lloc favorit de pícnic dels excursionistes, segons ha publicat Le Parisien.

La serp, que probablement era un escurçó aspid, va lliscar sota la samarreta mentre dormia, abans de mossegar-lo. La mossegada va provocar que l'home patís un xoc anafilàctic, una reacció al·lèrgica violenta. Això va requerir la intervenció dels bombers locals, dos socorristes i un metge de muntanya, així com el desplegament d'un helicòpter. Elevada en helicòpter, la víctima va ser traslladada a “estat greu” al centre hospitalari de Pau.

Aquest tipus de mossegada no és comú. “La serp va pujar a aquesta persona perquè jeia quieta, com si fos part del relleu natural. La reacció de sorpresa de l'excursionista va provocar sens dubte la mossegada”, afirma el capità Didier Isson, de Sdis des Pyrénées-Atlantiques.

Els escurçons aspids, comuns a França, Suïssa i el nord d'Espanya, nien habitualment a les roques, de les quals emergeixen quan fa calor. Tot i que la picada d'aquesta espècie no sol ser molt greu, continua sent verinosa i pot ser perillosa, fins i tot mortal, poques vegades. Aquests casos greus, causats amb més freqüència per una reacció al·lèrgica, es tracten eficaçment mitjançant l'administració d'un antídot.