Una nena de 12 anys mor després que els seus pares tractin les seves ferides amb batuts

Recurs - batut- Pexels

Una nena de 12 anys de Texas va morir després que la seva mare i el seu padrastre suposadament no van buscar atenció mèdica per a les ferides que amenaçaven la seva vida, van dir les autoritats dimecres 14 d'agost.

Segons un comunicat de l'Oficina del Xèrif del Comtat d'Embossos, la preadolescent, que era animadora a Jourdanton Jr. High School, va morir dilluns 12 d'agost.

Una investigació iniciada per la Divisió de Recerca Criminal de l'oficina del xèrif poc després de la mort de la nena va trobar que havia rebut "lesions greus que van amenaçar la seva vida" dijous 8 d'agost a la nit, quatre dies abans.

“La investigació va revelar que els pares no van buscar assistència mèdica per a la nena, malgrat que estava mentalment i físicament incapacitada i no responia. Sembla que la mare finalment va trucar al 9-1-1 quan la nena va començar a tenir problemes respiratoris”, es llegeix en part del comunicat.

En una conferència de premsa, el xèrif David Soward va dir que els pares “van intentar atendre-la” a casa mentre “estava inconscient” i “van provar un parell de remeis”, entre ells intentar donar-li un batut amb algunes vitamines. "Per descomptat, amb algú que està inconscient, això és difícil de fer", va afegir Soward, que després va identificar la víctima com a Miranda Sipps, que compliria 13 anys a finals d'aquest mes.

"Bàsicament van pensar que podrien curar-la i no creiem que volguessin l'atenció que això atrauria si la nena resultava ferida, cosa que és estranyament irònica, però aquesta era la seva línia de pensament", va dir.

Soward no va entrar en detalls sobre les lesions de Sipps o com van passar, admetent que "no està 100% segur", però va dir que ella "podia parpellejar i moure una mica les mans" quan les autoritats la van assolir, i va afegir que també creia que els pares li van aconseguir oxigen en un moment.

La mare i el padrastre, identificats com a Denise Balbaneda, de 36 anys, i Gerald Gonzales, de 40, de Christine per l'oficina del xèrif, van ser arrestats el 13 d'agost i enviats a la presó del comtat d'Atascosa.

Se'ls ha acusat de causar lesions a un nen causant lesions corporals greus per omissió, un delicte greu de primer grau, segons l'oficina del xèrif.