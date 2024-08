Michael Madsen, actor de 'Kill Bill' i 'Reservoir Dogs', detingut per violència domèstica

Madsen

Michael Madsen, actor conegut per les seves col·laboracions amb Quentin Tarantino en cintes com 'Kill Bill' o 'Reservoir Dogs', va ser detingut el cap de setmana passat per un delicte menor d'agressió domèstica. L'intèrpret es va posar en llibertat sota una fiança de 20.000 dòlars.

Segons ha afirmat el tinent del xèrif, Adam Zeko, en declaracions a 'Deadline', va ser la dona de Madsen qui dissabte a la nit va trucar a les autoritats, denunciant que la seva parella l'havia empès i deixat tancada fora de casa. Madsen va ser portat llavors a comissaria i fitxat per un delicte menor d'agressió domèstica, sent posat en llibertat sota fiança poc temps després.

"Va ser un desacord entre Michael i la seva dona, que esperem que es resolgui positivament per a tots dos", ha comunicat un representant de l'intèrpret a Variety, en relació amb l'incident. La investigació continua en curs i no hi ha cap informació sobre un possible judici.

Madsen, que ja ha complert els 66 anys, té una extensa filmografia a l'esquena, que inclou més de 200 títols. L'intèrpret ha aparegut en diversos films de Tarantino, encarnant per exemple l'assassí Budd a 'Kill Bill. Volum 1' i 'Kill Bill. Volum 2', al vaquer Joe Gage a 'Els odiosos vuit' oa Mr. Blonde a 'Reservoir Dogs'. Entre els seus treballs més recents hi ha 'Resurrection Road' i 'Monster Mash'.