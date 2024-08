Cop contra la droga: intervinguts 211 quilos de cocaïna amagats en contenidors de fruita

Contenidors al port de Barcelona. Foto: Europa Press

Agents de la Policia Nacional han intervingut 211 quilos de cocaïna ocults en contenidors de fruita en desarticular una organització criminal que introduïa aquesta substància estupefaent per mar a Portugal i després era distribuïda per carretera a Espanya, entre altres punts fins a la Zona Franca de Barcelona .

En una operació conjunta amb la Policia Judiciària de Portugal, s'ha detingut tres persones per la seva relació amb aquest entramat per introduir la droga en contenidors comercials procedents de Sud-amèrica a través de ports portuguesos i, posteriorment, per carretera fins a diferents punts de la geografia espanyola.

La investigació va començar el mes de maig quan els investigadors van detectar l?arribada al Port de Setúbal (Portugal) d?un contenidor que, procedent de Costa Rica, podria contenir fruita importada per una empresa amb seu a Barcelona.

Després de diverses gestions, els agents van constatar que el contenidor podria amagar un carregament de cocaïna ocult entre la mercaderia legal, segons ha informat la Policia Nacional en una nota de premsa.

D'aquesta manera, es va posar en marxa un dispositiu conjunt entre les autoritats portugueses i espanyoles per controlar l'arribada del contenidor així com el trasllat per carretera fins a un punt de la Zona Franca de Barcelona.

Un cop allà, els agents van detectar dues persones que, a més de fer tasques de contra vigilància, es van aproximar fins al moll de càrrega quan va començar la descàrrega de la mercaderia legal.

Els investigadors van localitzar a l'interior del contenidor 589 paquets rectangulars de cocaïna amb 211 quilos en total que viatjaven ocults en un fals terra de les caixes ubicades a diversos dels palets que contenien pinyes. En aquell moment eren detingudes les dues persones implicades.

Posteriorment, els agents van identificar i arrestar un nou membre de l'organització que, presumptament, era el destinatari final de la mercaderia.