Maten un home d'un tret després d'una discussió en un parc

Agents de la policia de Chicago. Foto: Chicago PD

Un home ha mort després de rebre un tret al coll després d'una discussió dijous passat a la nit 22 d'agost a Hyde Park, al South Side de Chicago (Estats Units).

Segons informen mitjans locals, citant fonts de la policia d'aquesta ciutat de l'estat d'Illinois i l'oficina del metge forense del comtat de Cook, la víctima, de 29 anys, estava discutint amb un home que va treure una arma i el va disparar.

Després de rebre l'impacte de la bala, es van activar els serveis d'emergències i una ambulància el va traslladar al Centre Mèdic de la Universitat de Chicago, on va ser declarat mort, va dir la policia.

Els agents tenen en marxa una investigació sobre aquest nou episodi de violència que involucra armes de foc als Estats Units. Ara com ara no s'ha detingut ningú com a sospitós del tret.

Segons dades del mateix cos policial, a la ciutat de Chicago, al conjunt del 2023 hi va haver un total de 2452 incidents relacionats amb armes de foc. Tot i l'elevada d'aquesta xifra (són gairebé 7 incidents diaris), la dada és un 13% inferior a la que van registrar l'any anterior.