Un turista mort i dos desapareguts després d'esfondrar-se una cova de gel a Islàndia

Islàndia - Foto d'Emma Francis a Unsplash

Un turista estranger ha mort, un altre ha resultat ferit i dos més segueixen desapareguts després que es produís un esfondrament en una cova de gel durant una visita en grup al sud-est d'Islàndia.

El ferit, la vida del qual no corre perill, ha estat traslladat en estat estable a l'Hospital Nacional en un helicòpter de la Guàrdia Costera. Per part seva, la recerca dels desapareguts s'ha posposat durant la nit perquè les condicions s'han complicat i no es considera segur.

Al voltant d'un centenar de persones ha treballat a les tasques de rescat al lloc dels fets, tal com ha pogut saber la radiotelevisió pública islandesa RUV.