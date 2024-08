Un nen de 5 anys es dispara al cap després de trobar una arma al dormitori dels seus pares

Una pistola - Pexels

Un nen de cinc anys va morir tràgicament després de trobar una arma al dormitori dels seus pares i disparar-se accidentalment al cap.

Brooks Thomas Wilson, d'Utah (Estats Units), era a casa amb la família quan va trobar la pistola de 9 mm i va disparar un sol tret al cap dijous a la tarda, segons va informar la policia. Alertat pel so del tret, el seu pare va entrar a l'habitació i va trobar el jove ferit, per la qual cosa va començar a practicar-li reanimació cardiopulmonar en un intent desesperat per salvar-li la vida.

Tràgicament, Brooks va sucumbir a les seves ferides i va morir al lloc. Els oficials diuen que no sospiten que s'ha comès un delicte i no han presentat càrrecs contra els pares. El tinent Mike Wall del Departament de Policia de Santaquin es va negar a compartir detalls sobre com es va aconseguir l?arma.

Una investigació, que inclourà un informe d'un metge forense, pot durar uns quants mesos.

La mare de Brooks, Kristin Wilson, treballa com a mestra en un preescolar local i comparteix quatre fills amb el seu marit Bryan, inclòs Brooks.

En un comunicat publicat divendres per les famílies Wilson i Hunsaker, la mort de Brooks va ser descrita com "una tragèdia inimaginable" que actua com una advertència per prendre precaucions per la seguretat dels nens. El missatge continuava: "Aquest incident esgarrifós ens ha ensenyat lliçons difícils i lamentem profundament que hagi succeït d'aquesta manera. Els nostres cors estan destrossats i esperem que la pèrdua de la nostra família serveixi com un recordatori commovedor de com pot de canviar la vida ràpid".

En un obituari, Brooks va ser descrit com algú que “va viure la seva vida al màxim i sempre va mostrar el seu cor”.

Els Wilson han llançat una pàgina Gofundme per "recolzar la nostra família durant aquest moment; qualsevol contribució es destinarà a cobrir les despeses del funeral".

Segons el Centre Legal Giffords per a la Prevenció de la Violència amb Armes, actualment no hi ha lleis a Utah que penalitzin una persona per no guardar adequadament una arma de foc i que aquesta es trobi accessible a un menor sense supervisió.

L'estat tampoc no exigeix que les armes de foc desateses s'emmagatzemin d'una manera particular per garantir més seguretat.