Una gimnasta de 23 anys mor en precipitar-se mentre es feia un selfie en un castell de Disney

Una gimnasta professional va caure i va morir mentre es prenia una selfie durant una visita al castell que va inspirar La Bella Dorment de Disney.

L'atleta txeca Natalie Stichova, de 23 anys, va morir sis dies després de caure gairebé 80 metres per la muntanya Tegelberg a Baviera, Alemanya, el 15 d'agost.

Segons s'informa, la tràgica caiguda va tenir lloc a prop del pintoresc castell de Neuschwanstein, quan intentava fer-se una fotografia.

Una amiga de Natalie va dir que ella estava parada molt a prop de la vora de la muntanya quan es va relliscar mentre preparava el selfie davant del castell.

"Va caure des d'una altura d'uns 80 metres. No sabrem mai si es va relliscar o si es va desprendre un tros de la vora de la roca", va dir l'amiga, que va demanar no ser identificada.

La noia estava acompanyada per dos amics i el seu xicot, David, quan va passar l'incident. La policia va descriure la ruta com una "pujada desafiant".

Els mitjans locals van informar que Natalie inicialment va sobreviure a la terrible caiguda amb ferides greus i va ser traslladada ràpidament a l'hospital amb helicòpter.

La família la va desconnectar del suport vital a causa d'un dany cerebral irreversible el 21 d'agost.

Natalie era una reconeguda estrella de l'esport al seu país natal i recentment havia començat a entrenar atletes juvenils.

El seu club, Sokol Pribram Sports Gymnastics, va expressar el seu pesar en una declaració obtinguda per Newsflash: “Amb profund pesar, anunciem que la nostra meravellosa amiga, gimnasta, representant i entrenadora, Natalka Stichova, ens ha deixat per sempre a causa d'un tràgic accident. la seva lluita per la vida el 21 d'agost a les 5:30 Natalka va repartir somriures al llarg de la seva curta vida, i així la recordarem per sempre”.

Assassinat al castell Disney

És la segona caiguda fatal a l'històric Castell de Neuschwanstein després que Troy Bohling, de 31 anys, violés i assassinés Eva Liu, de 21 anys, i la llancés a ella ia la seva amiga Kelsey Chang, de 23 anys, a un barranc proper al juny de l'any passat.

Es diu que Bohling, de Lincoln Park, estat de Michigan, EUA, va persuadir les dues dones perquè s'unissin a ell al mirador panoràmic quan es va girar contra elles, li va arrencar la roba a Eva i va intentar violar-la.

Les dues dones van ser traslladades d'urgència a l'hospital, però Eva va morir a causa de les ferides. Bohling va ser condemnat a cadena perpètua per assassinat i violació el març d'aquest any.