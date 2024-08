La terrorífica presó que espera Daniel Sancho després de la condemna a cadena perpètua a Tailàndia

Daniel Sancho en una fotografia a Instagram

En un veredicte que ha sacsejat molts, Daniel Sancho ha estat condemnat a cadena perpètua per la justícia tailandesa, després de ser declarat culpable del brutal assassinat premeditat d'Edwin Arrieta. La sentència, emesa per la Cort de Koh Samui, confirma que el fill del reconegut actor Rodolfo Sancho és responsable dels tres atroços delictes pels quals va ser jutjat: assassinat premeditat, esquarterament i ocultació del cadàver, així com la destrucció de documentació de la víctima.

Tot i que la defensa de Sancho ha anunciat que recorrerà la sentència, el futur del nét de Sancho Gràcia es torna ombrívol, especialment per les incerteses sobre en quina presó complirà la seva condemna de per vida. Actualment, Sancho es troba a la presó de Koh Samui, un centre penitenciari relativament tranquil i menys sobrepoblat en comparació amb altres presons del país. Tot i això, s'especula que el seu destí podria canviar radicalment.

El nom que ressona amb terror és el de Bang Kwang , coneguda com una de les presons més perilloses del món. Anomenada irònicament com "El Hilton" i "El Gran Tigre", aquest centre penitenciari, ubicat a escassos 7 quilòmetres de Bangkok, acull més de 7,000 reclusos, encara que la seva capacitat oficial és per a només 3,000. Els presos allà, tots condemnats per crims greus, s'enfronten a condicions extremes i un amuntegament asfixiant, on en cel·les de només 4 metres quadrats s'amunteguen fins a 10 persones.

Però l'amuntegament només és el principi d'una llarga llista d'horrors. A Bang Kwang, les rates i paneroles són habitants comuns, i els problemes de salut abunden a causa de la manca d'aigua potable i la desnutrició. Els interns passen fins a 17 hores al dia sense aliment, i l'assistència mèdica és pràcticament inexistent, només amb un metge i dos infermers per a tots els reclusos.

La violència és una constant en aquesta presó infernal, on les baralles entre presoners són rutinàries, augmentant encara més el risc i la por entre els interns. Per a Daniel Sancho, un possible trasllat a Bang Kwang no només significaria enfrontar-se a aquestes condicions inhumanes, sinó també a un entorn marcat per l'hostilitat i la desesperança, on cada dia serà una lluita per sobreviure.

Aquest és l'aterridor panorama que podria esperar Sancho si és traslladat a Bang Kwang, una destinació reservada per als estrangers amb condemnes de més de 15 anys a Tailàndia. La història de Daniel Sancho, lluny d'acabar amb la sentència, sembla que tot just comença en un dels llocs més foscos i temuts del món penitenciari.