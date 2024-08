Un marit va enverinar les Coca-Coles de la seva dona en un intent de matar-la i casar-se amb la filla

Coca Cola - EP

Un home d'Indiana (Estats Units) va admetre haver enverinat la seva dona durant un període de mesos per poder matar-la i casar-se amb la filla.

Alfred Ruf, de 71 anys, ha estat sentenciat aquesta setmana després de declarar-se culpable d'agressió agreujada que representa un risc de mort pels enverinaments del 2021 que van enviar la seva dona a l'hospital diverses vegades, han informat Kansas City Star , Local 12 i FOX 59 . citant les autoritats.

La investigació sobre Ruf va començar el 2022 quan la seva dona, Lisa Bishop, de 51 anys, ho va denunciar a la policia al·legant que estava intentant enverinar-la, segons informes policials citats per Kansas City Star i Palladium-Item .

Segons els documents de l'acusació, la dona patia "mals de cap inexplicables, somnolència, diarrea i més" com a resultat de l'enverinament, segons ha informat el Kansas City Star. La dona després va donar positiu en diverses drogues, incloses MDMA i cocaïna, ambdues drogues que, segons ella, no consumia sabent.

Al principi, Rus li va confessar que havia estat enverinant els seus refrescos, segons la declaració jurada d'arrest citada per Palladium-Item. Bishop després va trobar una substància en pols a llaunes de Coca-Cola.

Rus va admetre davant els oficials que estava enverinant la seva dona per poder casar-se amb la seva filla, segons els fiscals, va informar WRBL .

També va dir a les autoritats que dues dones més estaven involucrades en el pla, inclosa la filla de Bishop, segons van informar les autoritats, Palladium-Item , Local 12 i FOX 59.

També va afirmar que va mantenir una relació sexual amb la filla de 31 anys de Bishop, segons la declaració jurada, va informar USA Today .

Segons informes policials, WRBL, Palladium-Item i Local 12 , va dir a les autoritats que la seva filla li va proporcionar el verí i va tramar el pla per matar Bishop. No va quedar clar immediatament si aquesta filla ha estat acusada per aquestes acusacions, segons la declaració jurada de l'arrest. Rus complirà quatre anys de presó seguits de cinc anys de llibertat condicional, segons documents judicials, van informar Kansas City Star i USA Today.