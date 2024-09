Jutgen un home que va drogar la seva dona perquè 70 homes la violessin

Foto: Freepik

Un home francès de 71 anys hauria drogat la seva dona per permetre que uns 50 individus la violessin mentre estava inconscient. Dominique P. presumptament va organitzar una xarxa de violacions que es va prolongar durant nou anys, des del 2011 fins al 2020, utilitzant un fòrum en línia per convidar homes a casa seva a Mazan, a prop d'Avinyó.

La policia ha documentat un total de 92 violacions perpetrades per 72 homes, dels quals 51 han estat identificats i estan sent jutjats amb Dominique. L'acusat va confessar als investigadors haver administrat potents tranquil·litzants a la seva dona, especialment Temesta , un medicament utilitzat per reduir l'ansietat.

El procés judicial, que es porta a terme a Avinyó, serà "una experiència horrible" per a la víctima, segons paraules del seu advocat Antoine Camus. La dona, ara de 72 anys, no tenia records dels abusos fins que va descobrir les proves el 2020. "Per primera vegada, haurà de reviure les violacions que va patir durant 10 anys", ha explicat Camus, que va afegir que la víctima va decidir descartar un judici a porta tancada per evitar el que "els seus agressors haurien volgut". Al judici, estarà recolzada pels seus tres fills.

El cas va sortir a la llum el setembre del 2020, quan van enxampar Dominique filmant en secret sota les faldilles de tres dones en un centre comercial. Posteriorment, la policia va trobar centenars de fotografies i vídeos a l'ordinador que mostraven la seva dona visiblement inconscient, majoritàriament en posició fetal . Les imatges evidenciaven múltiples violacions comeses a casa de la parella a Mazan, un petit poble de Provença.

A més, els investigadors van descobrir xats en un lloc web anomenat coco.fr, ara tancat per la policia, on Dominique reclutava desconeguts perquè anessin a casa seva i tinguessin relacions sexuals amb la seva dona drogada. Alguns dels acusats van ser un conductor de carretó elevador, un agent de bombers, un cap d'empresa i un periodista. Mentre que alguns dels homes només hi van participar una vegada, altres ho van fer fins a sis vegades.

La defensa dels acusats al·lega que simplement van participar en les suposades "fantasies" d'una parella llibertina. Tot i això, Dominique va admetre davant els fiscals que tots els involucrats sabien que la seva dona havia estat drogada sense el seu consentiment.

Aquest judici, que està programat fins al 20 de desembre, podria no ser l'últim per a Dominique, que també ha estat acusat d'un assassinat i violació el 1991, càrrecs que ell nega, i d'un intent de violació el 1999, que va admetre després d'una prova d'ADN.