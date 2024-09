L'atleta Rebecca Cheptegei, atacada pel seu xicot: li llença benzina i li crema el cos

Foto: Wikipedia Commons

La corredora de marató olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei, de 33 anys, es troba en estat crític després que, suposadament, el seu xicot li calés foc en un atac brutal. Cheptegei va patir cremades al 75% del seu cos i està rebent atenció mèdica a l'Hospital Universitari i de Referència Moi, a la ciutat d'Eldoret, a l'oest de Kenya.

L'incident va tenir lloc diumenge passat a casa seva a la ciutat d'Endebess, a prop de la frontera entre Kenya i Uganda. Segons el cap de la policia local, Jeremiah ole Kosiom, l'atac va tenir lloc després d'una acalorada discussió entre la parella. Durant l'altercat, el nuvi de Cheptegei presumptament li va llançar benzina i li va calar foc . Els veïns, alertats pels crits i el fum, van anar ràpidament al lloc i van rescatar l'atleta.

El cap de policia Kosiom va indicar que l'atacant també va patir cremades greus durant l'atac. "Es va sentir la parella barallar-se fora de casa seva. Durant l'altercat, es va veure el nuvi abocant un líquid sobre la dona abans de cremar-la", va declarar Kosiom. Tots dos estan rebent tractament al mateix hospital mentre la policia investiga el cas.

Rebecca Cheptegei, una reconeguda corredora de marató, s'havia mudat a la regió de Trans Nzoia, Kenya, per estar més a prop de les instal·lacions d'entrenament esportiu al país, conegudes per atraure atletes d'elit de tot el món. Segons ha transcendit als mitjans, va comprar un terreny a la regió i va construir una casa per facilitar-ne l'entrenament. Un informe de l'administrador local suggereix que la parella estava involucrada en una disputa per aquesta propietat, cosa que podria haver estat el desencadenant del tràgic succés.

Al tràgic succés cal afegir-hi que els fills de Cheptegei eren a prop, segons va reportar Nation Africa , cosa que afegeix una capa encara més esquinçadora als fets. Els detalls de la investigació policial encara no han estat divulgats en la seva totalitat, però l'atac ha generat commoció i indignació tant a la comunitat local com al món esportiu.

Cheptegei és una atleta destacada que va acabar al lloc 44 a la marató dels Jocs Olímpics de París 2024 i va guanyar una medalla d'or al Campionat Mundial de Mountain Running i Trail a Chiang Mai, Tailàndia, el 2022. El seu estat de salut segueix sent crític i la comunitat esportiva internacional ha expressat la seva solidaritat i suport davant d'aquest brutal atac.