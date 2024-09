Mor Rebecca Cheptegei, l'atleta cremada viva a les mans del seu nòvio

Foto: Wikipedia Commons

La corredora de marató olímpica Rebecca Cheptegei va morir aquest dimecres després de patir un brutal atac per part del seu nòvio, Dickson Ndiema Marangach, que li va calar foc a casa d'Endebess (Kenya) el cap de setmana passat. L'atleta de 33 anys, que va competir als Jocs Olímpics de París i va finalitzar al lloc 44 a la marató femenina , va patir cremades en més del 75% del seu cos i havia estat a la unitat de cures intensives des de diumenge.

El tràgic incident va passar després que Cheptegei tornés a casa després d'assistir a l'església amb els seus fills. Segons informes policials, l'atleta i la seva parella van iniciar una discussió, durant la qual ell la va ruixar amb benzina i després va calar foc. “Es va sentir la parella barallar-se fora de casa seva”, va relatar el cap de la policia local, Jeremiah ole Kosiom. “Durant l'altercat, es va veure el nuvi abocant un líquid sobre la dona abans de cremar-la”, va afegir.

Una de les filles de Cheptegei, que va presenciar l?atac, va relatar al diari kenià The Standard l?horror d?aquell moment: “Em va pegar mentre intentava córrer a rescatar la meva mare. Immediatament vaig cridar demanant ajuda, atraient un veí que va intentar apagar les flames amb aigua, però no va ser possible”.

Els mitjans de comunicació locals han informat que Cheptegei i Marangach havien estat discutint per un terreny on s'havia construït la casa. Marangach també va patir cremades, amb lesions al 30 per cent del seu cos, i va ser traslladat a la unitat de cures intensives.

El director de l'hospital, el doctor Owen Menach, va confirmar la mort de Cheptegei, assenyalant que “tots els seus òrgans van fallar ahir a la nit”. La comunitat atlètica ha reaccionat amb profunda tristesa. Donald Rukare, president del Comitè Olímpic d'Uganda, va condemnar l'acte de violència i va expressar: “Que la seva gentil ànima descansi en pau”.

La Federació Ugandesa d'Atletisme també es va pronunciar a les xarxes socials, condemnant l'atac i exigint justícia: “Estem profundament entristits per la mort de la nostra atleta. Que la seva ànima descansi en pau”.