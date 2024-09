Un tiroteig en un institut de Geòrgia deixa almenys quatre morts i nou ferits

Foto: Freepik

Les autoritats de l'estat de Geòrgia han informat aquest dimecres de la mort de quatre persones com a mínim, així com de nou ferits, com a conseqüència d'un tiroteig registrat a l'Institut Apalachee, situat a la ciutat de Winder.

El sospitós, de 14 anys, ha estat detingut amb vida per la policia. El director de l'Oficina de Recerca de Geòrgia, Chris Hosey , ha informat que les víctimes són dos estudiants i dos docents. "Nou persones han estat traslladades a hospitals locals amb diverses lesions", ha comunicat.

Hosey ha assenyalat que respon al nom de Colt Gray i no té connexió aparent amb les víctimes, si bé falta per determinar la seva relació amb l'escola, ja que al principi fonts policials van assenyalar que es tractaria d'un alumne.

"Es va lliurar immediatament després que un agent de seguretat del centre s'hi enfrontés. Ràpidament es va adonar que si no es donava per vençut, acabaria en un tiroteig amb un agent. Es va donar per vençut, es va tirar a terra i va anar detingut (...) Serà acusat d?assassinat i jutjat com un adult", ha confirmat.

El xèrif del comtat de Barrow, Jud Smith, s'ha mostrat molt atribolat pel que ha passat. "Jo estudiï en aquest sistema escolar, els meus fills també. Em dol el cor per aquests nens, per la nostra comunitat", ha expressat, emfatitzant que "l'odi no prevaldrà en aquest comtat".

Anteriorment fonts policials han assegurat a la cadena CNN que aquest dimecres l'institut ha rebut una trucada telefònica amenaçant que hi hauria diversos tirotejos fins a cinc escoles i que Apalachee seria la primera.

EL TIROTEIG MÉS MORTÍFER DE 2024 EN UNA ESCOLA

Des de començament d'any, els Estats Units han patit 385 grans tirotejos --aquells en què almenys quatre víctimes pateixen trets--, segons Gun Violence Archive, una organització que cataloga incidents de violència armada a tot el país.

Per la seva banda, segons dades de CNN, aquest seria el número 45 el 2024 a centres educatius. A diferència de Gun Violence Archive, la cadena nord-americana registra com a tiroteig tots aquells en què almenys una persona, sense comptar el tirador, rep un xut.

El d'Apalachee és el més mortífer fins ara, segons aquestes xifres, i un dels onze tirotejos a escoles amb quatre o més morts des del 2008. El 2023 es van registrar 82 incidents d'aquest tipus --30 en campus universitaris-- que suposa un rècord des d'almenys 2008, quan la cadena va començar a prendre registre.

BIDEN I HARRIS REACCIONEN

El president dels Estats Units, Joe Biden, i la vicepresidenta i candidata demòcrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha expressat la seva consternació pels fets i han coincidit a assenyalar que es tracta d'una "tragèdia sense sentit".

"La violència amb armes de foc continua destrossant les nostres comunitats. No podem continuar acceptant això com una cosa normal", ha expressat Biden a través d'un comunicat en què ha retret als republicans la seva inacció per arribar a un acord bipartidista sobre control d'armes .

"Després de dècades d'inacció, els republicans han de dir finalment 'prou' i treballar amb els demòcrates per aprovar una llei de sentit comú sobre seguretat. Hem de prohibir les armes d'assalt i els carregadors d'alta capacitat, exigir l'emmagatzematge segur de les armes de foc, promulgar controls d?antecedents i posar fi a la immunitat dels fabricants d?armes", ha emfatitzat.

Per la seva banda, Harris, des d'un míting a New Hampshire, ha assenyalat que és "indignant" que "cada dia" als Estats Units "els pares hagin d'enviar els seus fills a l'escola preocupats de si tornaran a casa amb vida o no".

Qui també ha reaccionat ha estat l'expresident i aspirant republicà a les presidencials del novembre, Donald Trump, que ha qualificat de "monstre malalt i trastornat" l'autor dels trets. "Els nostres cors estan amb les víctimes i els seus éssers estimats", ha escrit a la seva plataforma Truth Social.