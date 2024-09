L'home que “va permetre que 72 homes violessin” la seva dona plora al judici

Gisèle Pelicot - X

Un home francès que presumptament va permetre que 72 homes violessin la seva dona inconscient durant un període de 10 anys va plorar avui al tribunal quan la seva dona va pujar a l'estrada.

Gisèle Pélicot va parlar per primera vegada avui en el judici de Dominique Pélicot i 51 homes acusats més de violar-la durant gairebé una dècada i va revelar que li havien diagnosticat quatre malalties de transmissió sexual a causa de la seva terrible experiència.

Els Pélicot, tots dos de 71 anys, es van enfrontar aquest dijous en una sala abarrotada del Tribunal Penal de Vaucluse, a la ciutat d'Avinyó.

Avui va declarar davant del tribunal que s'havia fet la prova del VIH: "Em van diagnosticar quatre malalties de transmissió sexual a la unitat mèdica forense de Versalles".

Gisèle també va explicar al tribunal com es va enamorar de Dominique i va començar la seva vida de casada amb ell, abans que el seu "món s'esfondrés" quan va descobrir els seus crims.

El senyor Pélicot va plorar mentre Gisèle descrivia els seus sentiments en assabentar-se dels crims del seu marit: "Sentiments de fàstic. Ho teníem tot, teníem una vida meravellosa. No entenc com va poder passar això".

Avui, Gisele va parlar de com el policia que el va arrestar "em va salvar la vida".

Gisèle, que va renunciar al seu dret a l'anonimat, va agrair en primer lloc al tinent de la ciutat de Carpentras que va detenir el seu marit per filmar d'amagat sota les faldilles de les dones en un supermercat.

"Em va salvar la vida i probablement no estaria aquí sense", va dir la mare de tres fills. Referint-se al Sr. Pélicot, va recordar el moment en què va confessar haver fet les fotos de mala qualitat.

Gisèle va explicar amb veu entretallada: “El 19 de desembre de 2020, el meu marit em va dir que tenia un problema amb el telèfon i el codi. No ho vaig entendre bé. Era a casa de la meva filla. Quan vaig tornar a Mazan, el nostre poble, el senyor Pélicot em va recollir, però estava canviat, pàl·lid i ansiós. Em vaig preocupar per la salut mentre preparava el dinar. Estàvem a la cuina quan es va asseure i es va posar a plorar. No vaig entendre. Vaig pensar que era un problema de salut que havia reaparegut. Va dir que havia fet una ximpleria. Li vaig preguntar què. Em va dir que l'havien enxampat en un supermercat de Carpentras filmant sota les faldes de les dones. En 50 anys, el senyor Pélicot no havia fotografiat mai altres dones. Li vaig dir que el perdonava, perquè mai no havíem tingut problemes en 50 anys. Però no hi haurà una propera vegada, altrament me n'aniré. Em va dir que no ho tornaria a fer. Vaig confiar-hi perquè la nostra relació es basava en la confiança des de feia 50 anys”.

De fet, la parella està ara en procés de divorci mentre el senyor Pélicot roman a la presó preventiva acusat d'una sèrie de crims atroços que podrien portar-lo a passar fins a 20 anys a la presó.

La policia va trobar imatges a la càmera i l'ordinador portàtil de Pélicot que mostraven múltiples presumptes violacions de la seva dona entre el 2011 i el 2020, la majoria comeses per desconeguts que Pélicot havia trobat en línia.

Gisèle va descriure el moment en què la seva filla, Caroline Darian, va saber les acusacions que el seu marit l'havia drogat abans d'organitzar les violacions. "Quan li vaig explicar a la meva filla, va cridar com una fera. No ho oblidaré mai".

Jérémie Bosse Platière, l'oficial que va portar el senyor Pélicot davant la justícia, va estimar que aquest "va cometre almenys 200 actes de violació contra la seva dona" abans que uns desconeguts arribessin a casa seva a Mazan, a uns 30 quilòmetres d'Avinyó.

Havien estat contactats pel senyor Pélicot, aleshores treballador de l'empresa energètica EDF, en un lloc de sexe llibertí.