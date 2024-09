Es filtren els noms dels 51 homes que van violar una dona a França

Foto: Freepik

Si hi ha hagut un cas que ha estremit l'opinió popular en els darrers temps, aquest ha estat sens dubte el d'una dona que va ser violada per 72 homes a França pel fet que el seu marit la drogava perquè la resta d'homes poguessin aprofitar-se de ella.

Fins ara, s'han donat a conèixer 51 dels noms, però els 21 restants no s'han pogut saber fins ara.

El judici per aquest terrible succés va arrencar aquesta setmana. Gisèle Pélicot, la dona francesa víctima durant una dècada de les violacions organitzades pel seu propi marit, relatava aquest dijous davant el tribunal que jutja els seus abusadors com es va assabentar per boca de la policia de la submissió química a què era sotmesa, que donava peu a "escenes de barbàrie" en què ella era "una nina de drap, una bossa d'escombraries" a mercè de mig centenar d'homes.

Un tribunal d'Avinyó examina els fets que suposadament van tenir lloc a la vivenda familiar de la localitat de Mazan, per on haurien desfilat homes convidats per Dominique Pelicot perquè poguessin violar la seva dona. Un total de 51 homes s'asseuen a la banqueta, dels quals 35 han reconegut haver mantingut relacions però amb el matís que no entenien que fos un abús no consentit --només tres han demanat disculpes--.

La Fiscalia ha adonat almenys 92 violacions durant deu anys, encara que per a la víctima durant anys tota sospita es va limitar a llacunes temporals a la seva memòria. "Fins als nostres amics ens deien que érem la parella ideal", ha assegurat aquesta dona, en una llarga i assossegada exposició en què ha situat com a primera data rellevant el 12 de setembre del 2020.

Aquell dia va descobrir el seu marit plorant i li va confessar que l'havien enxampat en un supermercat quan intentava captar imatges per sota de les faldilles de diverses clients. Gisèle Pélicot va decidir perdonar-lo, amb el requisit que demanés ajuda i es disculpés davant les dones, segons els extractes recollits per la televisió pública gal·la.

Poc després, posa rumb a París, per cuidar alguns dels seus néts, i ja llavors comenta a la seva filla "un problema ginecològic" pel qual creu que hauria de demanar cita amb un metge. Torna a Mazan el 21 d'octubre i l'endemà es desperta sense recordar res de la nit anterior: posteriorment va descobrir que va patir llavors l'última violació organitzada pel marit.

El 2 de novembre acudeix a la comissaria convocada per la Policia, pensant inicialment que li demanarien comptes pels vídeos del seu marit. En aquesta primera declaració nega que practiqui l'intercanvi de parelles i identifica Dominique Pelicot com "l'únic home" amb què es podia ficar al llit.

"T'ensenyarem coses que no t'agradaran", explica que li va dir llavors el comissari. Us mostra una imatge d'una dona violada per un home, però no reconeix cap de les dues persones. Davant la insistència, acaba identificant-se com la dona inert que apareix a la fotografia, a la qual seguirien diverses imatges més de fets similars.

"Són escenes de barbàrie", ha explicat Gisèle, en relatar l'inici d'un "trauma immens" en què inicialment només volia "desaparèixer". De fet, ha admès que va pensar a treure's la vida, però que es va recordar dels seus tres fills i dels seus néts per seguir endavant. Així, ha explicat com els seus fills es van bolcar amb ella quan els va explicar tot el que acabava de descobrir.

En un primer registre a la vivenda, els investigadors no van localitzar la droga amb què Dominique Pelicot deixava inconscient la seva dona, però l'home acaba reconeixent que amagava els pots de Temesta --lorazepan-- en botes de muntanya. Segons el seu relat, el comissari li suggereix que es mudi del poble perquè els individus que la van violar saben on viu i torna a posar rumb a la zona de París, on escapa "destrossada". Després d'uns mesos acompanyada, es trasllada a la segona residència de la filla i el gendre, perquè "necessitava estar sola" per reprendre la seva pròpia vida.