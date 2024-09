Descobreixen una fossa comuna amb més de 300 cadàvers, inclosos 128 nadons

Foto: Freepik

Descobriment macabre a Oldham (Regne Unit) després que hagin trobat més de 300 cossos en una fossa comuna al cementiri de Royton. L'escena va ser revelada quan una dona local, buscant la tomba dels seus germans bessons morts el 1962, va topar amb un terreny de tot just 3,5x3,5m. on jeien enterrats 303 restes humanes. Entre ells, es van identificar 145 nadons nascuts morts, 128 nadons i nens petits i 29 adults.

La dona, encara en estat de xoc per la troballa, va relatar que els seus pares mai no es van poder acomiadar adequadament dels seus germans, que van morir poc després de néixer i van ser ràpidament portats per l'hospital. "No van saber mai realment on eren els seus fills, només els van dir que havien estat enterrats amb una 'bona persona'", va expressar amb tristesa.

Aquest capítol fosc de la història local ha provocat una onada d'indignació i dolor. Les regidores Maggie Hurley i Jade Hughes no van ocultar la seva indignació i van qualificar la situació com una "injustícia absoluta" que nega als pares el dret fonamental d'enterrar els nadons amb dignitat. "És una atrocitat que ha de despertar el nostre sentit col·lectiu de justícia i empatia", van afirmar. Per a elles, aquesta pràctica revela un abandó històric de la sensibilitat i humanitat, especialment en els casos de nadons nascuts morts.

Abans del 1980, sembla que era comú a Oldham i altres àrees emportar-se els nadons nascuts morts sense informar les famílies sobre el destí dels cossos. Aquest "enterrament de pobres" no només incloïa els nadons, sinó també els adults que no tenien recursos econòmics per a un enterrament digne. Les restes d'aquests adults trobades a la fossa comuna probablement pertanyen a famílies que no es podien pagar un enterrament apropiat.

Aquest descobriment també ha aixecat sospites sobre l'existència d'altres fosses comunes al cementiri de Royton . Els regidors locals han instat les autoritats a fer una investigació exhaustiva per assegurar que no hi hagi més tombes sense marcar i fer un tancament adequat a les famílies afectades.

La comunitat local ara exigeix respostes i canvis. Encara que no es pot canviar el que ha passat, les regidores Hurley i Hughes advoquen perquè els bebès que van morir en aquestes tràgiques circumstàncies siguin nomenats, reconeguts i mai oblidats. La revelació de la fossa comuna a Oldham ha posat de manifest una dolorosa realitat que moltes famílies desconeixien i ha obert una ferida que només es tancarà amb veritat, justícia i memòria.