La filla del francès que va convidar altres homes a violar la seva mare parla del seu "descens als inferns"

Dominique Pélicot al judici

La filla d'un francès que està sent jutjat per reclutar desconeguts per violar la seva dona drogada ho ha descrit com probablement “un dels pitjors criminals sexuals dels darrers 20 anys”.

Dominique Pélicot, un jubilat de 71 anys, va admetre haver abusat de la seva dona sense que ella ho sabés entre el 2011 i el 2020, drogant-la amb somnífers i després reclutant desenes de desconeguts per violar-la a casa seva.

"Com ens reconstruirem quan sabem que va fer", va dir la seva filla, Caroline Darian, de 45 anys, que utilitza un pseudònim, parlant al tribunal de la ciutat del sud d'Avignon el cinquè dia d'un cas que ha horroritzat França .

Pélicot va mantenir registres meticulosos dels abusos a la seva dona, que la policia va descobrir només per casualitat després que el sorprenguessin filmant sota les faldilles de les dones en un supermercat.

La seva dona, Gisèle Pélicot, que ara té 71 anys i amb qui s'està divorciant, diu que durant anys va patir estranys lapsus de memòria fins que la policia s'hi va posar en contacte.

En parlar davant del tribunal divendres al matí, Darian va explicar que es va assabentar del presumpte abús el 2 de novembre del 2020 per la seva mare després d'haver parlat amb els investigadors.

“La meva vida va quedar literalment de cap per avall”, va dir Darian. “La meva mare va dir: 'Vaig passar la major part del dia a la comissaria. El teu pare em va drogar per violar-me amb desconeguts. Em van obligar a mirar les fotos”.

"Va ser el que s'anomena un punt d'inflexió, el començament d'un lent descens a l'infern en què no tens idea de fins on cauràs", va dir, trencant a plorar. “Vaig trucar als meus germans… No sabíem què ens estava passant”.

Darian havia abandonat la sala plorant dimarts, menys de 20 minuts després de l'inici del segon dia de judici, mentre el jutge president explicava com també se n'havien trobat fotomuntatges nua a l'ordinador de Dominique Pélicot, en una carpeta titulada "Al voltant de la meva filla, nua".

El 2022, Darian va escriure un llibre titulat Et j'ai vaig cessar de t'appeler papa (“I vaig deixar de trucar-te pare”) sobre l'efecte que va tenir el descobriment dels crims a la família.

Gisèle Pélicot ha demanat que el judici del marit sigui públic per conscienciar sobre l'ús de drogues per cometre abusos sexuals. El cas ha commocionat França, i molts n'han fet comentaris i alguns fins i tot han fet circular a Internet suposades llistes d'acusats.

Gisèle Pélicot i la seva família, a través dels seus advocats, van agrair divendres el suport del públic, però van demanar “màxima moderació a les xarxes socials” durant el procés judicial.

"Els nostres clients comprenen perfectament que aquest cas és una tragèdia per a totes les famílies", incloses les dels acusats, va afirmar un dels lletrats, Antoine Camus.

Paul-Roger Gontard, advocat de dos dels acusats, va elogiar la mesura perquè considera que protegeix les famílies dels seus clients i altres sospitosos que podrien ser declarats innocents.

La família demana que s'aturin les campanyes de funançament

Almenys una persona ha posat en marxa una campanya de finançament col·lectiu per a la família.

Gisèle Pélicot “no desitja que es llenci cap campanya de finançament col·lectiu i demana que es posi fi a les que ja existeixen”, van escriure també els seus advocats, Camus i Stéphane Babonneau, en un comunicat.

Els investigadors han comptabilitzat uns 200 casos de violació, la majoria comesos pel marit de Gisèle Pélicot i més de 90 per desconeguts. Han elaborat una llista de 72 sospitosos a més del marit i n'han aconseguit identificar 50, d'edats compreses entre els 26 i els 74 anys, tots sotmesos a procés.

Gisèle Pélicot va afirmar dijous que només havia reconegut un dels seus presumptes violadors, un home que havia anat a parlar de ciclisme amb el seu marit a casa seva i que després va saludar al forn.

La majoria dels sospitosos enfronten fins a 20 anys de presó per violació agreujada si són condemnats.

Divuit dels 51 acusats es troben detinguts, entre ells Dominique Pélicot. 32 acusats més assisteixen al judici en llibertat. L'últim està sent jutjat en absència.

El judici durarà fins al 20 de desembre.