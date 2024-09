Mor una àguila reial després d'atacar quatre persones a Noruega

Fotomuntatge d'una dona terroritzada per l'àliga reial - Piotr Krzeslak de Getty Images

Una àguila reial jove va morir després d'atacar i ferir, segons s'informa, almenys quatre persones, inclòs un nen de 20 mesos, en una àmplia zona del centre i el sud de Noruega, segons reporta The Guardian.

L'emissora pública NRK va dir que en l'atac més recent de dissabte, l'au es va abalançar sobre la nena, que estava jugant al pati de la seva família a la regió central de Trøndelag, malgrat que la seva mare i un veí havien apartat a cops.

“Va sortir del no-res i va agafar la nostra filla més petita”, va dir a l'emissora el pare de la nena, el nom del qual no va ser revelat. “La seva mare va saltar i el va agafar, però va haver de lluitar perquè el deixés anar. Un veí també va haver d'ajudar”, van afegir.

Va dir que els dos adults finalment van aconseguir treure l'àliga de sobre de la nena, que va necessitar punts de sutura i va quedar amb marques d'esgarrapades a la cara, fins i tot sota l'ull, “però va continuar tornant” tot i que “el veí la va espantar amb un pal”.

Les àguiles reials, que tenen una envergadura de fins a dos metres i són comunes a gran part d'Escandinàvia, generalment mengen mamífers més petits, guineus i ovelles. Aquesta “probablement tenia un trastorn de conducta”, va dir Alv Ottar Folkestad, un expert en àligues de BirdLife Norge.

Folkestad va dir a Associated Press que el comportament de l'au era “radicalment diferent del normal”, i va afegir que la sèrie d'atacs, que van tenir lloc en una vasta àrea durant el transcurs de la setmana passada, semblaven haver estat tots per la mateixa au.

“Els detalls del plomatge em fan pensar que es tracta de la mateixa au”, va dir Folkestad. Els forts vents de gran altitud dels últims dies haurien fet que fos relativament fàcil per a l'àliga, una femella nascuda aquest any, volar llargues distàncies, va dir.

Francis Ari Sture, un missatger amb bicicleta de 31 anys, va dir a AP que l'au el va atacar almenys sis vegades mentre caminava dijous passat, malgrat fer servir la motxilla com a escut i empènyer l'àliga fins als peus per poder donar-li una puntada de peu i allunyar-la.

Sture va dir que tenia por de relliscar-se perquè si queia inconscient, l'àliga podria “començar a menjar-me”. Els metges de l'hospital més proper que el van atendre per ferides profundes a la cara van dir que les ulleres de sol i la camisa de màniga llarga el van salvar de ferides més greus.

Mariann Myrvang, que va ser atacada el dia anterior, va dir a NRK que “va cridar demanant ajuda” quan “una cosa gran i pesada va caure sobre les meves espatlles”. Va dir que es va veure obligada a “agenollar-se perquè simplement no podia mantenir-me dret”.

El marit de Myrvang va agafar una branca d'arbre caiguda i va colpejar l'àliga per allunyar-la, va dir ella, però les seves urpes van penetrar profundament a la seva carn i, com els altres objectius de l'au, li van administrar penicil·lina, una injecció contra el tètanus i punts de sutura a l'hospital.

Per Kåre Vinterdal, guardaboscos d'Orkdal, va declarar al diari VG que havia arribat al lloc poc després dels atacs al nen dissabte a la tarda i que havia pogut “sacrificar” l'au. No va dir com ho va matar.