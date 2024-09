Mor també l'assassí de Rebecca Cheptegei, l'atleta que va morir cremada

Foto: Wikipedia Commons

Dickson Ndiema, l'home que va assassinar l'atleta olímpica Rebecca Cheptegei cremant-la en viva, ha mort a causa de les cremades. Ndiema era nuvi de l'atleta, de 33 anys, però aquesta va morir a l'hospital després que el 80% del cos quedés malmès pel seu atac.

L'incident va tenir lloc l'1 de setembre, quan la parella va discutir per la propietat on vivien. Segons els testimonis, Ndiema va ruixar l'atleta amb benzina abans de calar foc. Cheptegei va ser traslladada a l'hospital, i malgrat els esforços mèdics, va morir a causa d'una fallada orgànica múltiple. L'agressor també va patir cremades al 30% del seu cos a causa de l'atac propiciat per ell mateix i va ser traslladat al mateix hospital, on estava sota custòdia policial. Ara, l'hospital també ha confirmat la mort de l'home a causa de les ferides.

La policia kenyana investiga el cas com un homicidi. A l'escena del crim es va trobar un bidó de cinc litres, una bossa i un telèfon cremat. El comandant de policia, Jeremiah ole Kosiom, va declarar que la disputa entre la parella va ser presenciada per una de les filles de Cheptegei, que va intentar ajudar la seva mare però Ndiema els ho va impedir.

Rebecca Cheptegei, nascuda a Kenya però representant d'Uganda, era una corredora de marató que havia guanyat l'or al Campionat Mundial de Mountain and Trail Running el 2022 i també havia obtingut un segon lloc a la marató d'Abu Dhabi.

La comunitat esportiva internacional va lamentar profundament la pèrdua. La Federació d'Atletisme d'Uganda va condemnar l'acte de violència i va exigir justícia, mentre que el president de World Athletics, Sebastian Coe, es va comprometre a buscar maneres de protegir millor les atletes femenines d'abusos i violència.

Cheptegei deixa dos fills, de nou i onze anys, que ara queden a cura de la seva família a Uganda. La violència que va prendre la vida d'aquesta destacada atleta ha encès el debat sobre la seguretat de les dones a l'esport i la societat, destacant la necessitat urgent de mesures de protecció i justícia.