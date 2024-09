Troben el cadàver d'un home al forn d'un hospital

Hospital General de Kettering. Foto: Wikipedia Commons.

Un tràgic succés ha tingut lloc a l'Hospital General de Kettering (Regne Unit), on han trobat el cadàver d'un home dins un forn de càtering. La policia de Northamptonshire ha iniciat una investigació urgent per aclarir les circumstàncies d'aquesta misteriosa mort, ocorreguda el divendres 6 de setembre passat.

Les autoritats van ser alertades després que el cos de l'home fos descobert a l'àrea de cuina de l'hospital. Els oficials van acordonar la zona per fer una investigació exhaustiva del lloc. Tot i l'inusual de la troballa, la policia de Northamptonshire ha declarat que no estan tractant la mort com a sospitosa. Tot i això, encara no se sap com va arribar l'home al forn, cosa que deixa moltes preguntes sense resposta.

Una portaveu de la policia de Northamptonshire s'ha referit al tema i ha donat l'explicació següent: "Els agents de policia van ser alertats de la mort sobtada d'un home a l' Hospital General de Kettering el divendres 6 de setembre. No estem tractant aquesta mort com a sospitosa i prepararem un informe per al forense”.

L'hospital també s'ha pronunciat sobre el tràgic incident. Julie Hogg, infermera en cap del Grup del Servei Nacional de Salut dels Hospitals Universitaris de Northamptonshire, va declarar: "Estem treballant amb la policia de Northamptonshire perquè puguin completar un informe per al forense sobre les circumstàncies d'aquest tràgic incident. Els nostres pensaments estan amb la família i els éssers estimats d'aquest home”.

Aquest incident arriba després d'una sèrie de successos tràgics a hospitals del Regne Unit. Recentment, una dona va morir a l'Hospital Spire Lea de Cambridge després de rebre una sobredosi d'anestèsia local durant una cirurgia de maluc. A més, una altra notícia impactant va sortir a la llum quan una mare va descobrir que parts del cos del seu fill, mort el 1997, havien estat retingudes en un hospital de l'NHS durant gairebé trenta anys sense permís.