Mor un culturista als 36 anys que ingeria 16.500 calories diàries

Illia "Golem" Yefimchyk , conegut com el "culturista més monstruós del món", ha mort als 36 anys. Aquest famós culturista bielorús, conegut com la "bèstia de 154 kg" o "El Mutante", era admirat pel seu impressionant físic i la seva capacitat per superar els límits del cos humà. Amb una alçada d'1,85 metres, un pit de 155 cm i bíceps de 63 cm, Illia es va convertir en una figura icònica a les xarxes socials, acumulant més de 300.000 seguidors a Instagram.

Yefimchyk seguia una dieta extrema de 16.500 calories diàries, repartides en set àpats, que incloïen 108 peces de sushi i 2,5 quilograms de filet. El règim d'entrenament era igualment intens; va aconseguir aixecar 270 kg en press de banca, 310 kg en pes mort i 310 kg en esquats.

Encara que no competia professionalment, la seva transformació des d'un adolescent que no podia fer ni una sola flexió fins a convertir-se en una “bèstia” del culturisme va inspirar milers de seguidors. "La meva transformació és el resultat d'anys de dur entrenament i disciplina, juntament amb un coneixement profund de la fisiologia de l'exercici i la nutrició", va afirmar en una ocasió.

El 6 de setembre, Illia va patir un infart a casa seva. La seva dona, Anna, va intentar reanimar-lo amb compressions toràciques mentre arribava l'ambulància, i va ser traslladat a l'hospital amb helicòpter. Durant dos dies, el cor va tornar a bategar, però el dany cerebral era irreversible. "He estat resant tot aquest temps, esperant que Illia es recuperés", va dir Anna al portal bielorús Onliner. La mort d'Illia va ser confirmada aquest dimecres 11 de setembre passat.

Inspirat en els físics d'Arnold Schwarzenegger i Sylvester Stallone, Yefimchyk va viure a Bielorússia, la República Txeca, els Estats Units i Dubai, sempre perseguint el somni d'assolir les 172 quilos. La seva mort revifa el debat sobre els riscos per a la salut en el culturisme, sumant-se a altres morts recents de joves culturistes, com el brasiler Antonio Souza, de 26 anys, i el britànic Neil Currey, de 34.