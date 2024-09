Presó per a un pres que va matar el seu company de cel·la amb una tapa del vàter

Foto: CanvaPro d'atlasstudio i doomu

Un pres ha estat condemnat per l' assassinat brutal del seu company de cel·la a la presó de Maidstone (Regne Unit). Sasan Rabat, de 26 anys, va ser declarat culpable per unanimitat de l'assassinat de Stefan Adi, un jove de 24 anys, després d'un atac violent que va tenir lloc el 9 de desembre del 2021.

El personal de la presó va descobrir l?escena quan van ingressar a la cel·la de Rabat, on el van trobar assegut al llit mentre el cos d?Adi jeia greument ferit en un racó. Rabat havia intentat amagar el cadàver utilitzant mobles, com un armari i una taula, a més de cobrir-lo amb mantes i tovalloles. Les lesions sofertes per Adi incloïen múltiples ferides punxants i talls a la gola, així com severs traumatismes al cap.

Durant la inspecció de la cel·la, els funcionaris van recuperar una cadira trencada i les restes d'una tapa de vàter de ceràmica, tots dos utilitzats com a armes a l'atac. Els equips mèdics van confirmar la mort d'Adi al lloc a causa de la gravetat de les ferides.

Rabat va ser detingut immediatament i, durant els interrogatoris policials, va al·legar que havia actuat en defensa pròpia. Segons la seva versió, Adi havia entrat a la seva cel·la i el va amenaçar amb una fulla d'afaitar, cosa que suposadament el va portar a defensar-se. No obstant, va ser acusat formalment d'assassinat i va romandre a la presó preventiva fins al judici.

Al Tribunal de la Corona de Maidstone, Rabat va admetre haver matat Adi, però va argumentar una defensa de responsabilitat disminuïda. Tot i això, el jurat ho ha declarat culpable d'assassinat. La sentència es durà a terme en una data que serà confirmada posteriorment.

L'inspector Ross Gurden va comentar: "La brutalitat d'aquest atac va ser indescriptible. Rabat va colpejar la seva víctima amb una ferocitat que no li va deixar cap possibilitat de sobreviure. No ha mostrat cap remordiment per les seves accions i els nostres pensaments estan amb la família del Sr. . Adi en aquests difícils moments".