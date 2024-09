Puff Daddy, arrestat a Nova York després de diverses acusacions d'abús sexual

Combs, en una imatge del fitxer. Foto: Wikipedia

El cantant nord-americà Sean Puff Daddy Combs, el magnat del rap, s'ha vist immers en un escàndol que l'ha portat a una ràpida caiguda després d'una sèrie de demandes per trànsit sexual i agressió... fins al punt que va ser detingut a Nova York la nit del passat dilluns 16 de setembre.

El fiscal del Districte Sud de la Gran Poma, Damian Williams, va informar que l'arrest va ser conseqüència d'una acusació formal presentada de manera confidencial per la seva oficina.

Combs, que actualment té 54 anys, enfronta diverses demandes civils que ho descriuen com un "depredador sexual", i les seves propietats van ser aplanades per agents federals al llarg d'aquest any.

L'advocat de Combs, Marc Agnifilo, va declarar a AFP que el seu client s'havia "reubicat voluntàriament" a Nova York anticipant els càrrecs, i va expressar la seva "decepció" per la decisió d'arrestar-lo.

Al març, agents armats van aplanar les propietats de luxe de Combs a Miami i Los Angeles, cosa que indicava una investigació en curs contra l'artista.

Conegut també com Daddy i P Diddy , Combs va ser un pioner en la indústria del hip hop i un influent empresari. Tot i això, les denúncies el presenten com un home violent que va utilitzar la seva fama per abusar de dones .

El raper ha negat totes les acusacions, i el seu equip legal va reafirmar el mateix dilluns 16 que Combs està "cooperant amb la investigació" i espera "netejar el seu nom a la cort" .

Presó preventiva o llibertat provisional