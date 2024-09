Un cotxe es fuga després d'atropellar un vianant i amputar-li la cama

Foto: CanvaPro de MART PRODUCTION i BrianAJackson

Un vianant ha perdut una cama en un impactant accident en què un cotxe va xocar contra l?individu i es va fugir. Aquest terrible succés ha tingut lloc a Halifax Road, a prop del supermercat Tesco a Buttershaw, Bradford (Regne Unit). L'accident ha tingut lloc aquest dilluns al voltant de les 20.00 hores.

Les esgarrifoses imatges de l'incident mostren la víctima estesa a l'asfalt prop d'un pas de zebra, mentre un grup de persones intenta socórrer-la. A pocs metres de distància, es pot observar la cama amputada de lindividu, testimoni de la gravetat de limpacte.

El lloc de notícies YappApp va compartir a X (anteriorment conegut com a Twitter) imatges i vídeos que capturen el moment posterior a l'accident. Les escenes revelen la magnitud de l'incident, on runes, incloses una sabata i altres objectes personals de la víctima, estan escampades a la carretera.

Foto: Twitter / @ YappAppLtd

La policia de West Yorkshire ha confirmat l'obertura d'una investigació per aclarir els fets de la col·lisió, i un equip forense es va desplegar al lloc. Un cordó policial es va establir per preservar l?escena de l?accident mentre els investigadors treballaven per reunir proves. Halifax Road va romandre tancada al trànsit durant la nit i va continuar així fins aquest matí.

La gravetat del xoc i la fuga ha commocionat la comunitat local, que espera respostes sobre la identitat del conductor involucrat i les circumstàncies exactes de l'accident.

Fins ara, no s'ha informat sobre l'estat de salut del vianant, tot i que la gravetat de les lesions és evident. Les autoritats també han demanat als ciutadans que evitin la zona mentre es fan les investigacions pertinents.