Un policia rebusca a les butxaques de dos morts per robar les targetes de crèdit

Un oficial de la Policia Metropolitana de Londres ha estat condemnat a tres anys i quatre mesos de presó per robar targetes bancàries de dos homes morts i utilitzar-les per fer compres personals. Muhammed Mustafa Darr, descrit com un policia "de cor fred", va cometre aquests delictes mentre assistia a les escenes de dues morts inexplicables, aprofitant el seu accés per saquejar les pertinences de les víctimes.

Al Tribunal de la Corona de Southwark (Regne Unit) van explicar que el desembre del 2018, Darr va robar la targeta bancària de Howard Smith i mesos després, en una escena similar, va sostreure la targeta d'Alasdair Burnside. A més de les targetes, Darr també es va quedar amb una bossa Louis Vuitton i un ordinador portàtil d'un cotxe relacionat amb un altre incident. Amb les targetes robades, va fer compres valorades en centenars de lliures, incloent-hi un rellotge Fitbit i productes d'Apple. Tot i que va aconseguir diverses adquisicions, de vegades les targetes van ser rebutjades en intentar fer noves transaccions.

Les famílies de les víctimes van expressar el seu horror davant els actes de Darr , descrivint la seva conducta com una violació no només de la confiança, sinó també de la dignitat dels seus éssers estimats morts. Julia Burnside, germana d'una de les víctimes, va afirmar: "Muhammed Mustafa Darr va violar el cos del nostre germà, va robar-ne la propietat, la identitat i el bon nom". La família Burnside també va relatar com Darr es va comportar de manera insensible i cruel, fins i tot burlant-se de l'aparença del cos del seu germà durant la investigació.

El jutge Sally-Ann Hales va condemnar Darr per "aprofitar-se descaradament de la mort de dues persones" i va qualificar les seves accions com una "greu violació de la confiança". Tot i que Darr no tenia antecedents penals, la gravetat dels seus delictes exigia una pena de presó. A més de la condemna, Darr haurà de pagar compensacions als hereus de Burnside i les costes del judici.