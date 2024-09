Una serp pitó ataca per sorpresa una dona mentre fregava els plats

Una serp pitó - Canva Pro

Una dona tailandesa va descriure com va estar atrapada entre els anells d'una pitó de 20 quilos (44 lliures) durant aproximadament dues hores a casa seva abans que els rescatistes la poguessin alliberar.

Arom Arunroj, de 64 anys, va ser mossegada diverses vegades per la serp que havia entrat a casa seva a Samut Prakan, una província al sud de Bangkok. Estava rentant els plats al voltant de les 8:30 pm quan de sobte va sentir que alguna cosa li mossegava la cama. “El vaig mirar i era una serp”, va dir en una entrevista transmesa pels mitjans tailandesos.

Arom va dir que havia intentat lluitar contra la serp i havia cridat demanant ajuda, però ningú no la va escoltar.

En un moment va agafar el cap de la serp amb l'esperança que la deixés anar, “però no ho va fer, sinó que va seguir escanyant-me”.

Un veí finalment va sentir els seus crits d'auxili i va trucar per demanar assistència a les 10 de la nit, segons van informar els mitjans tailandesos.

El sergent gran Anusorn Wongmali Anusorn, de la policia, va dir que havia enderrocat la porta d'Arom després de sentir una veu feble que provenia de l'interior. “Probablement portava una estona escanyada, perquè la seva pell estava pàl·lida”, va dir.

“Era una pitó, una de gran. Vaig veure una marca de mossegada a la pota, però [sabia] que també n'hi podria haver alguna en un altre lloc”, va dir, i va afegir que va intentar ajudar empenyent la serp perquè s'allunyés.

La pitó feia quatre metres de llarg i pesava més de 20 quilos. A les imatges filmades pels serveis d'emergència, es pot veure Arom asseguda a terra amb la serp enrotllada al voltant de la cintura.

A la policia s'hi van unir membres de la fundació She Poh Tek Tung, una organització de rescat, i Arom va ser traslladada a l'hospital per rebre tractament. Les pitons no són verinoses, però les mossegades poden causar infeccions. Maten les seves preses embolicant-les i asfixiant-les.

Segons l'oficina nacional de seguretat sanitària del país, el 2023 unes 12.000 persones van ser ateses per mossegades de serps i altres animals verinosos a Tailàndia. Segons xifres del Govern, l'any passat van morir 26 persones per mossegades de serps.

El mes passat, a la mateixa província, una serp pitó va mossegar un home al testicle mentre estava assegut al vàter del segon pis de casa seva. L'home va agafar la serp per evitar que s'escapés i va intentar treure-la del vàter picant-li el cap amb la mà i un raspall de bany, fins que un veí va respondre a les trucades d'ajuda.

Li van receptar antibiòtics i va sentir dolor a la zona, va dir al mitjà de comunicació tailandès Khaosod English, afegint que estava traumatitzat per l'atac.