Acusen un futbolista de transportar 60 quilos de cànnabis des de Tailàndia

Jay Emmanuel-Thomas. Foto: Flickr i CanvaPro de Fabián Montaño

L'exfutbolista de l'Arsenal, Jay Emmanuel-Thomas , actualment a les files del Greenock Morton de la lliga escocesa, ha estat arrestat per la policia britànica sota l'acusació de contraban de cànnabis. L'incident es va produir dimecres passat a l'aeroport de Stansted, on agents de l'Agència Nacional del Crim (NCA) van descobrir un carregament de 60 kg de cànnabis a dues maletes procedents de Bangkok, Tailàndia. El valor estimat de la droga és de quasi 715.000 euros.

A més de la detenció d'Emmanuel-Thomas, dues dones més han estat arrestades en relació amb aquest cas, i la NCA segueix duent a terme les investigacions pertinents. La confiscació i les detencions formen part dels esforços de l'agència per combatre el tràfic de drogues a nivell internacional.

Jay Emmanuel-Thomas, de 33 anys, es va formar a les categories inferiors de l' Arsenal , on va arribar a debutar amb el primer equip el 2010. Arsène Wenger , que va ser entrenador del conjunt londinenc durant aquesta època, va parlar en el seu moment amb entusiasme sobre el talent del jove jugador, declarant: "Jay està trucant a la meva porta amb totes les seves forces, amb les dues mans. Té una qualitat excepcional". No obstant això, malgrat els seus prometedors començaments, Emmanuel-Thomas no va aconseguir assentar-se al primer equip i va ser cedit a diversos clubs, incloent Blackpool, Doncaster i Cardiff, abans d'abandonar definitivament l'Arsenal el 2011.

Al llarg de la seva carrera, Emmanuel-Thomas ha jugat a diferents equips d'Anglaterra i Escòcia, sense arribar a complir les expectatives que va generar durant la seva joventut. Aquest dijous, el jugador està previst que comparegui davant d'un tribunal a Carlisle per enfrontar-se a les acusacions que se li imputen.