Jutgen una parella que emmagatzemava vídeos de persones tenint sexe amb cadàvers i animals

Foto: Freepik

Macabre descobriment el que va tenir lloc a Dumfriesshire (Escòcia) després que descobrissin que una parella havia emmagatzemat al seu ordinador material pornogràfic en què es veia persones mantingut relacions sexuals amb cadàvers humans i animals, segons han explicat al judici.

Mark Mason, de 51 anys, i la seva dona Wendy, de 53, van admetre haver acumulat una gran quantitat de pornografia extrema i material indecent sobre nens a casa de Lockerbie.

La parella va admetre els seus delictes, que es van cometre entre el febrer del 2021 i l'abril del 2022, davant el Tribunal del Xèrif de Dumfries.

Mason va admetre posseir pornografia extrema i imatges indecents de nens, així com intentar parlar de forma obscena amb sis nens que en realitat eren adults encoberts que treballaven per eliminar els depredadors en línia. La seva dona també es va declarar culpable de posseir i compartir fotografies indecents de nens, així com pornografia extrema.

L'home ha estat empresonat durant 34 mesos i se l'ha inclòs al registre de delinqüents sexuals, mentre que a la seva dona se li ha ordenat que faci 300 hores de feina per a la comunitat mentre que estarà sota supervisió durant tres anys, a més d'estar al registre de delinqüents sexuals durant cinc anys i estarà subjecta a una ordre de prevenció de danys sexuals de cinc anys.

El xèrif McCallum va dir al Sr. Mason: "En 34 anys de participació en el sistema de justícia penal, mai abans m'havia trobat personalment amb un cas en què es trobés una persona en possessió d'imatges de persones participant en activitats sexuals" amb cadàvers humans com a característiques del libel del qual s'ha declarat culpable en aquest cas”.

"És gairebé increïble que algú desitgi posseir o veure aquestes imatges i obtenir satisfacció sexual en fer-ho, però aparentment vostè ho va fer. ¿Per què, si no, en posseiria?", reclamava.

Pel que fa a Wendy, el xèrif li va dir: "Si bé se suggereix que vostè va cometre aquests delictes repugnants i reprovables sota la influència del seu marit i per complaure'l, com es reconeix a l'informe del Servei Social de Justícia Penal i com estableix el sentit comú, els delictes que va cometre no van ser impulsius.

"Tinc dret a inferir o concloure que una persona que no té cap interès en un material tan vil simplement es negaria a participar en aquesta activitat. És clar que vostè no es va negar a participar en aquesta activitat", retreia.