Una adolescent roba un tren buit per fer una broma i l'acaba estavellant

Foto: Twitter de @NYPDnews

Una adolescent de 17 anys , vestida completament de rosa, inclosa una gorra de dutxa, va aconseguir l'impensable: conduir un tren del metro de Nova York, buit, abans d'estavellar-se. Amb un acompanyant, van irrompre en un tren desocupat a l'estació de Briarwood, a Queens, i, d'alguna manera, van aconseguir encendre el motor.

Les càmeres de seguretat van captar la parella dins del tren poc després de dijous passat a la mitjanit. El Departament de Policia de Nova York (NYPD) va confirmar l'incident, declarant que els joves van operar el tren, causant una col·lisió i perjudicant-lo. Afortunadament, no hi va haver ferits.

El president interí de l'Autoritat de Trànsit de la Ciutat de Nova York, Demetrius Crichlow, va qualificar l'acte com a “extremadament ximple i imprudent”. Segons Crichlow, els adolescents van conduir el tren uns 15 metres (50 peus) abans que s'estavellés. Encara no és clar com van aconseguir adquirir l'experiència necessària per posar en marxa el tren.

La noia va ser arrestada i acusada de danys criminals i de posar en perill la seguretat de manera imprudent. Segons les descripcions, és de complexió mitjana, portava un top curt, pantalons curts i una bossa. El seu còmplice, un home prim de pell clara, vestit amb una samarreta blava sense mànigues, pantalons curts vermells i una motxilla negra, segueix pròfug.

Aquest incident ha encès alarmes en el sistema de transport de la ciutat, ja que no és la primera vegada que passa una cosa semblant. Fa només vuit mesos, un altre tren va ser robat a l'estació Forest Hills-71st Avenue de Queens. Tot i que en aquella ocasió no hi va haver ferits ni danys, les autoritats creuen que el sospitós va utilitzar una clau robada.

L'incident més semblant va passar a Estocolm el 2013, quan una dona va robar un tren buit i el va conduir fins que va descarrilar, estavellant-se contra un edifici d'apartaments. Les autoritats novaiorqueses estan instal·lant càmeres de seguretat addicionals per evitar incidents similars en el futur.