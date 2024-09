Una dona atropella un nadó de vuit mesos als afores d'un hospital i el mata

Foto: Mapcarta

Bridget Curtis, una dona de 70 anys, va admetre haver causat la mort de Mabli Cariad Hall, una criatura de vuit mesos, després d'atropellar-la amb el seu automòbil mentre la nena era al cotxet. El tràgic incident va tenir lloc el juny de l'any passat a l'Hospital Withybush, ubicat a Pembrokeshire, Gal·les.

El 21 de juny, al voltant de les 11.50 hores del matí, Curtis conduïa el seu BMW quan va xocar contra Mabli i un altre vianant als voltants de l'hospital. La criatura va ser traslladada d'urgència en helicòpter a l'Hospital Infantil de Bristol a causa de la gravetat de les ferides. Tot i els esforços mèdics, Mabli va morir quatre dies després, el 25 de juny, a causa d'un traumatisme cranioencefàlic sever.

Bridget Curtis va ser atesa a l'hospital per lesions greus, però que no posaven en perill la seva vida, igual que un passatger que viatjava amb ella a l'automòbil. El segon vianant involucrat en l'accident també va ser hospitalitzat, però va ser donat d'alta poc temps després.

Aquest divendres, Curtis va comparèixer davant del Tribunal de la Corona de Swansea, on es va declarar culpable del càrrec de causar la mort per conducció perillosa. Encara que va ser posada en llibertat sota fiança incondicional, s'espera que la seva sentència sigui dictada el 22 de novembre al mateix tribunal.

Després de la tràgica mort de Mabli, els seus pares, Rob i Gwen Hall, van emetre un emotiu comunicat en homenatge a la seva filla. En les seves paraules, van expressar el seu dolor profund i van descriure com Mabli va omplir d'alegria les seves vides en el curt temps que la van tenir. “Nosaltres i els seus cinc germans l'adorem i ens va portar molta alegria a la seva curta vida”, van escriure. També van agrair a les persones que hi van ser presents en el moment de l'accident, així com als serveis d'emergència i al personal mèdic que els va donar suport.