Macrooperació contra el tràfic de persones al Regne Unit: 31 arrestats

Furgonetes de la policia londinenca. Foto: Europa Press

El Ministeri de l'Interior britànic ha informat sobre la detenció de 31 persones en una operació contra el tràfic de persones que ha durat tres dies i ha tingut lloc a diversos punts del Regne Unit, inclosos Belfast, Escòcia, Liverpool (nord-oest) i Luton (sud).

Els equips de control migratori han treballat amb l'Agència Nacional del Crim, les forces policials del Regne Unit i socis internacionals. S'han portat a terme controls als principals ports, aeroports i xarxes de carreteres, i s'han confiscat 400.000 lliures esterlines (477.200 euros) i 10 documents d'identitat falsos.

La ministra de Seguretat Fronterera i Asil, Angela Eagle, ha assegurat que "aquest govern no es quedarà de braços plegats mentre bandes criminals exploten persones vulnerables, arrisquen les seves vides i els donen falses esperances d'una vida millor al Regne Unit".

"Impulsades per l'avarícia, aquestes bandes no tenen cap respecte per la vida humana ni per la seguretat, cobren tarifes exorbitants, s'aprofiten dels que estan desesperats per escapar-se de les dificultats i els obliguen a viure en situacions il·legals i perilloses", ha manifestat .

L'inspector d'Immigració del Ministeri de l'Interior, Jonathan Evans, ha considerat que aquesta operació "ha estat un gran èxit i envia un missatge clar que les bandes de contrabandistes que violen" les lleis enfrontaran "greus conseqüències". "Estem actuant dia rere dia per assegurar-nos d'estar un pas per davant d'aquests grups delictius i desmantellar-los com més aviat millor", ha afegit.