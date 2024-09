Una dona mor atropellada per un tren mentre passejava el gos sense corretja

Foto: CanvaPro de debibishop i Krivec Ales

Una tragèdia va sacsejar la comunitat de Parbold, a West Lancashire (Regne Unit) el 25 d'abril passat per la mort de Jan Mullen, de 54 anys. La dona va morir en ser atropellada per un tren mentre passejava el seu gos Fred, cap a les 19.25 hores, a prop de l'estació de tren local. Jan, mare de dues filles i fisioterapeuta de professió, va ser declarada morta a l'escena, després de no poder evitar l'impacte del tren.

Una investigació realitzada pel Tribunal Forense de Preston ha determinat ara que no hi havia indicis que Jan tingués la intenció de treure's la vida. Les conclusions indiquen que la seva mort va ser un tràgic accident. Els trens que passen per aquesta via poden circular a una velocitat de fins a 96 km/h, cosa que va deixar poc marge perquè el conductor pogués frenar a temps i evitar la col·lisió. Tot i els esforços del conductor, el fatal desenllaç no es va poder evitar.

Kate Bisset, forense encarregada del cas, ha declarat ara que "Jan Elizabeth Mullen va morir el 25 d'abril del 2024 a Chapel Lane, Parbold, a causa de les ferides sofertes després de ser atropellada per un tren en moviment".

Segons els testimonis recollits, Jan estava creuant les vies amb el seu gos sense corretja quan va ser aconseguida pel tren. Tot i que el veredicte va ser de mort accidental, la investigació va suggerir que va ser un desafortunat accident provocat, en part, pel possible pànic de Jan en perdre de vista el seu gos.

L'espòs de Jan, el Dr. Daryl Mullen, va expressar la seva tristesa en xarxes socials, descrivint l'incident com un "simple accident". En el seu missatge, va explicar que la mala visió de Jan podria haver contribuït al pànic en no saber on era el seu gos en el moment crític.

La comunitat ha mostrat suport a la família Mullen. Parbold Surgery, on treballa el Dr. Mullen, va demanar privadesa durant aquests moments difícils i ha habilitat un llibre de condol a la sala d'espera per a aquells que vulguin expressar el seu suport i solidaritat.