Un ximpanzé mata i mutila un nadó després de robar-se'l a la seva mare

Foto: CanvaPro de Claire51700 i abzerit

Un terrible succés ha commocionat la comunitat de Bossou, a Guinea, quan un ximpanzé conegut per la seva intel·ligència i ús d'eines, anomenat Jeje , va atacar i va matar brutalment un nadó humà. La tragèdia va passar mentre Seny Zogba, mare de la petita víctima de vuit mesos, treballava en un camp de iuca. El ximpanzé va prendre la nena de l'esquena de la seva mare i la va portar al bosc, on el seu cos va ser trobat horriblement mutilat a tres quilòmetres de la reserva natural de les muntanyes Nimba.

Testimonis afirmen que la nena, anomenada Yoh Hélène, va ser esbudellada, possiblement amb l'ajuda d'eines utilitzades pel ximpanzé. L'investigador principal, Gen Yamakoshi, va explicar que els simis a la regió "ja no temen els humans" i que el seu comportament, comparable al que tenen entre ells, és difícil de controlar quan estan excitats. Tot i això, Yamakoshi no va poder precisar si aquest atac, o incidents anteriors, van ser motivats per gana o per excitació.

El violent atac ha generat una onada d'indignació entre els habitants de Bossou, que culpen els científics i experts per no prevenir el comportament agressiu dels ximpanzés. La situació va escalar quan els investigadors van traslladar el cadàver del nadó al seu centre per estudiar-lo, cosa que va provocar la ira dels vilatans. En resposta, els residents van saquejar i destruir l'Institut de Recerca Ambiental de Bossou i van causar danys materials importants.

Alguns experts, com l'ecologista Alidjiou Sylla, suggereixen que la manca d'aliments a la reserva està empenyent els ximpanzés a abandonar les seves àrees protegides, augmentant la possibilitat de trobades violentes amb humans. Tot i això, per a Moussa Koya, líder juvenil de la comunitat, aquests atacs s'estan tornant "habituals" i estan generant temor entre els habitants, que anteriorment consideraven els simis com a ancestres reencarnats.

El ximpanzé Jeje forma part d'una petita comunitat de només set simis a Bossou, un grup que ha patit reduccions dràstiques a causa de malalties, activitats humanes i la desforestació. Les tensions creixents entre els animals i els humans reflecteixen l'impacte de la pèrdua d'hàbitat i la pressió ambiental en aquesta zona protegida de Guinea.