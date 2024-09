Multen una parella per masturbar-se a l'avió davant d'un nen

Foto: Freepik

Una parella gal·lesa va ser declarada culpable d'atemptar contra la 'decència pública' després de protagonitzar un incident sexual a bord d'un vol d' EasyJet , que va causar la indignació dels passatgers, entre els quals hi havia un nen. Bradley Smith, de 22 anys, i la seva nòvia Antònia Sullivan, de 20, van ser sorpresos realitzant actes sexuals durant un vol des de Tenerife fins a casa seva a Gal·les, el 3 de març passat.

Segons els informes, Smith, aturat, va demanar a la seva nòvia que el masturbés, mentre que Sullivan, assistent social, va intentar ser discreta cobrint les seves accions amb diversos abrics. Tot i això, els passatgers van notar "vigorosos moviments de les mans" sota les peces, cosa que els va portar a denunciar el comportament als auxiliars de vol. Entre els testimonis hi havia una mare i la seva filla adolescent, que van afirmar haver vist parts íntimes de Smith.

L'incident va desfermar el malestar entre els passatgers, que van descriure la situació com a "inacceptable i pertorbadora", sobretot perquè un nen estava assegut just darrere de la parella i tenia una vista directa del que havia passat. Tot i que Sullivan va intentar excusar les seves accions, afirmant que només estava fregant la cama del seu xicot, les explicacions no van convèncer els testimonis ni les autoritats.

El cas va arribar al Tribunal de Magistrats de Bristol, on tots dos es van declarar culpables del càrrec d''ultraixar la decència pública'. La jutgessa Lynne Matthews va criticar durament el seu comportament, afirmant que no van tenir en compte els sentiments dels altres passatgers i va qüestionar la seva falta de respecte per l'entorn on es trobaven.

Com a resultat, Smith ha estat sentenciat a fer 300 hores de treball comunitari, mentre que Sullivan haurà de complir amb 270 hores. A més, se'ls ha imposat una multa de 100 lliures a cadascun dels tres testimonis que van presenciar l'incident.