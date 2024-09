Mor una tiktoker després de tirar-se d'un edifici a Istanbul

Foto: Instagram

La influencer turca Kubra Akyutm , conegut pel seu popular vídeo “Casament sense xicot”, va morir després de caure del cinquè pis d'un edifici d'apartaments de luxe al districte Sultanbeyli d'Istanbul. El tràgic succés va tenir lloc el 23 de setembre passat, i les autoritats han obert una investigació per aclarir els detalls de l'incident.

La policia que va anar al lloc va trobar una nota de suïcidi a la llar d'Akyutm, cosa que suggereix que la seva mort podria haver estat intencional. A més, unes hores abans de la tragèdia, la noia de 25 anys va compartir un angoixant missatge a les seves xarxes socials, en què parlava sobre la seva preocupant pèrdua de pes. En la seva publicació, Akyutm va escriure: "He reunit forces, però no aconsegueixo guanyar pes. Perdo un quilo cada dia. No sé què fer, necessito guanyar pes urgentment". Aquestes paraules han commocionat els seus seguidors, que ara vinculen els seus problemes de salut física i emocional amb el tràgic desenllaç.

Akyutm havia guanyat gran popularitat a TikTok, acumulant més d'un milió de seguidors gràcies als seus vídeos creatius i humorístics. Un dels seus moments més virals va ser quan va celebrar el seu "casament sense parella" el 2023, cosa que el va catapultar a la fama en xarxes socials. El seu compte d'Instagram també tenia un seguiment considerable, amb més de 207.000 seguidors que gaudien de les seves publicacions diàries.

Després de conèixer-se la notícia de la seva mort, els seus fans van expressar el seu dolor i preocupació per la pressió i les dificultats que Akyutm podria haver estat enfrontant darrere de la pantalla. La naturalesa del seu missatge final ha suscitat un debat en línia sobre la importància de la salut mental, especialment al món de les xarxes socials, on la vida pública pot amagar batalles internes.