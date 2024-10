Un home es talla el penis amb una destral i el guarda en un pot després de consumir bolets al·lucinògens

Aquest és el primer cas documentat de síndrome de Klingsor relacionat amb la psilocibina- Fotomuntatge de Canva Pro - A's Images

Un home a Àustria es va amputar el seu propi penis amb una destral després d?ingerir una forta dosi de fongs psicodèlics. Afortunadament, els metges a Àustria van aconseguir reconnectar l'òrgan tallat-.

La impactant història del pacient és la primera del seu tipus, segons PsyPost.org, i ara es detalla al Mega Journal of Surgery.

Segons informes, l'home de 37 anys patia depressió i abús d'alcohol en el moment del brot psicòtic.

La psilocibina és un compost natural present en els anomenats fongs “màgics” que, si s'ingereixen, tenen el poder de provocar als éssers humans estats al·lucinatoris. Actua alterant els receptors de serotonina del cervell, alterant els nostres sentits i augmentant les emocions. Al llarg de la història, diverses cultures indígenes han fet servir la droga en cerimònies espirituals i per portar la il·luminació als malalts psíquics.

Últimament, la medicina convencional ha comprès els beneficis terapèutics dels fongs psilocibina, ja que els estudis mostren que podrien ajudar a tractar pacients que experimenten angoixa psicològica, com ara depressió, ansietat, addicció i trastorn d'estrès posttraumàtic (TEPT).

No obstant això, el pacient involucrat en el impactant nou informe no va trobar aquest alleujament després d'usar la substància sense supervisió per tractar la mala salut mental.

Aquest és el primer cas documentat de síndrome de Klingsor relacionat amb la psilocibina, en què una persona psicològicament pertorbada s'autoinfligeix dany als seus genitals.

Els metges de l'Hospital Feldkirch a Àustria van escriure que el pacient, que estava sol a casa seva de vacances en aquell moment, havia menjat entre quatre i cinc fongs secs individuals, cosa que li va provocar un breu episodi psicòtic en què va utilitzar una destral per tallar el seu penis en diversos trossos.

Més tard, un veí del poble el va veure quan sortia de casa a la recerca d'ajuda. Va arribar a l'hospital més proper en estat crític unes cinc hores després de l'incident horrible.

L'estrident escena va indicar als experts mèdics que l'home havia intentat lligar un tros de tela al voltant del penis per bloquejar el flux sanguini i va col·locar la resta de l'òrgan en un flascó ple de neu.

Els metges van haver de netejar amb cura l'òrgan retallat, que s'havia contaminat amb terra i neu, i van aconseguir reparar la punta i uns cinc centímetres de l'eix. Altres parts estaven massa malmeses per tornar a col·locar-les.

El pacient no va poder recordar completament el succés de malson.

Immediatament després de l'operació, l'home va ser posat sota cura de professionals psiquiàtrics, ja que va continuar patint episodis de psicosi durant aproximadament una setmana. Després de recuperar-se, va continuar la seva recuperació al departament d'urologia.

Van sorgir complicacions, inclosa la necrosi (mort del teixit cutani), que es va curar amb el temps. Al cap de pocs mesos de l'operació, també havia recuperat la funció erèctil i urinària.