Una dona mor trepitjada per una estampida de vaques mentre passejava la seva gossa

Allison Payne , una dona de 55 anys, va morir de forma tràgica després de ser trepitjada per un grup de vaques en estampida mentre passejava el seu gos per un camp a West Sussex, l'agost del 2022. Segons la investigació, Payne s'havia desviat cap a un camí rural no oficial, cosa que la va portar a creuar un camp on hi havia unes 20 vaques, cadascuna amb vedells de cinc mesos d'edat.

El dia de l'accident, un transeünt va trobar la seva gossa sola, cosa que va fer que es publiqués una alerta en xarxes socials per localitzar la seva propietària. Poc després, el cos de la Sra. Payne va ser trobat en un camp prop de Rowner Road, Billinghurst. Tot i els esforços dels paramèdics i els equips d'ambulància aèria, va ser declarada morta al lloc.

Durant la investigació, es va revelar que el camp on va tenir lloc l'incident tenia dos camins: un oficial i un altre no oficial. El sender oficial comptava amb senyals que advertien sobre la possible agressivitat de les vaques amb cries, suggerint als caminants buscar rutes alternatives. Tot i això, Allison havia estat vista utilitzant el sender no oficial només dos dies abans del tràgic succés.

Una autòpsia va determinar que la causa de la mort van ser múltiples lesions internes, resultat d'haver estat "trepitjada per vaques". Es creu que la Sra. Payne podria haver estat fugint del bestiar quan va passar l'estampida.

El jurat va concloure que la seva mort va ser un accident tràgic, producte de lesions causades pel trepig del bestiar.