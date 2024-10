L'imperi caigut de Sean 'Diddy': d'estrella de Hollywood a muntar una xarxa d'explotació sexual

Foto: EuropaPress, CanvaPro de zimmytws's Images

Siguin “Diddy” Combs , una de les figures més influents del hip hop i la indústria musical, està travessant una de les crisis més greus de la seva carrera. El 16 de setembre va ser detingut a Nova York, acusat d'encapçalar una xarxa organitzada d'explotació sexual, cosa que podria portar-lo a rebre una condemna de presó que oscil·laria entre els 15 anys i la cadena perpètua.

Entre les denúncies més impactants hi ha la de Cassie , cantant de R&B i exparella de Combs, que l'acusa d'anys d'abús físic i emocional. A més, altres persones, entre elles una noia de 17 anys i un productor musical, han assenyalat el magnat per presumptes abusos sexuals, sumant gravetat al cas.

La detenció de l'artista ha generat una allau de reaccions i ha reobert converses sobre el comportament del passat. En xarxes socials, han ressorgit vídeos d'incidents previs, com la publicació de CNN que mostra Combs colpejant violentament Cassie el 2016. Fins i tot altres artistes, com 50 Cent, han anunciat la creació de contingut relacionat amb els escàndols de Diddy, com una docuserie que serà transmesa a Netflix.

Les acusacions no només apunten a Combs, sinó que també suggereixen que altres persones properes podrien estar involucrades en aquesta suposada xarxa d'explotació. Segons informes, diverses de les activitats il·legals haurien comptat amb la col·laboració d'empleats i socis del raper, que ajudaven a organitzar les trobades sexuals multitudinàries. La fiscalia del districte Sud de Nova York ha indicat que tenen proves contundents, incloent-hi vídeos que documenten aquests esdeveniments, molts dels quals haurien estat gravats sense el consentiment dels participants.

"Freak offs"

Les festes organitzades per Sean "Diddy" Combs, també conegudes com a "Freak offs", eren un espectacle al món de l'entreteniment, conegudes pel seu luxe i la presència de celebritats de Hollywood, estrelles de l'esport i artistes musicals. Tot i això, ara s'ha destapat que en aquestes festes es duien a terme delictes sexuals i d'extorsió.

Un dels exemples més destacats és la festa del 2009 organitzada per Diddy juntament amb Ashton Kutcher, en què tots els convidats, inclosos actors i esportistes, vestien de blanc, en línia amb el codi de vestimenta de la celebració. Tot i que l'ambient era festiu, amb música i ball al voltant d'una piscina, la realitat darrere aquestes reunions era molt més pertorbadora. Mentre la festa "oficial" tenia lloc, algunes persones eren portades a àrees privades de la mansió on ocorrien abusos sexuals, que eren gravats per tal d'extorsionar les víctimes.

Una font propera a aquestes festes, que ha parlat de forma anònima, va relatar al diari The New York Post com es feien aquestes activitats clandestines. Segons el testimoni, en una de les festes, Diddy el va rebre en bata de bany per fer un intercanvi de drogues, ia les àrees privades va poder presenciar escenes d'abús sexual entre diversos assistents, incloses celebritats del rap i l'esport.

Les investigacions actuals han revelat que Diddy utilitzava aquestes festes per gravar trobades sexuals no consensuades i fer xantatge a les víctimes amb l'amenaça de fer públics els vídeos. A més, s'han trobat grans quantitats de drogues, armes i material d'enregistrament a la seva mansió dels Hamptons.