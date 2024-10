¡Increïble! Un periodista de la BBC, obligat a arrossegar-se en ple vol per una raó impactant

L'aerolínia LOT de Polònia ha emès una disculpa pública al periodista de la BBC Frank Gardner , que es va veure obligat a arrossegar-se per terra per accedir al bany durant un vol el 30 de setembre passat. Gardner, usuari de cadira de rodes des que va ser ferit en un atac a l'Aràbia Saudita el 2004, va denunciar l'incident com un acte de discriminació cap a persones amb discapacitat , ja que l'aerolínia no compta amb cadires de rodes a bord als seus vols de curt recorregut.

El periodista va compartir a les xarxes socials una imatge en què se'l veu arrossegant-se pel passadís de l'avió, acompanyada d'un missatge on criticava la política de l'aerolínia. "Som el 2024 i acabo d'haver d'arrossegar-me pel terra d'aquesta aerolínia polonesa per arribar al bany", va escriure Gardner al compte de X (anteriorment Twitter). Tot i que la tripulació del vol va ser servicial i es va disculpar, Gardner va subratllar que la responsabilitat recau en LOT i va assegurar que no tornarà a volar amb ells fins que implementin mesures adequades.

La publicació de Gardner ha generat indignació a les xarxes socials, acumulant més de 465.000 visualitzacions i uns 8.000 "m'agrada". El compte d'Accessible Stratford va esmentar que aquests problemes continuen passant malgrat els anys de lluita pels drets de les persones amb discapacitat.

En resposta, LOT va expressar el seu "profund penediment" pel que va passar, en declaracions a The Mirror . Un portaveu va explicar que, encara que els seus avions Dreamliner compten amb cadires de rodes, la seva flota de curt recorregut no en disposa d'aquestes a causa de l'espai limitat. Tot i això, han assegurat que estan treballant per millorar l'accessibilitat en tots els seus vols.

Aquest no és pas el primer incident que Gardner ha experimentat en viatjar. El 2018, ja va denunciar la pèrdua de la cadira de rodes a l'aeroport de Heathrow, cosa que el va obligar a esperar una hora i mitja després d'aterrar.