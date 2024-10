Un cocodril devora una nena de 6 anys mentre nedava al riu

Fotomuntatge de Canva Pro - nattanan726 de Getty Images

Tràgiques notícies procedents de Malàisia: es van descobrir restes humanes dins d'un enorme cocodril que es creu que va devorar una nena de sis anys mentre nedava en un riu.

Cecelia Julan Intik va desaparèixer després que un cocodril gegant l'arrossegués sota l'aigua dimarts passat, i en la recerca de la petita, els experts de Sarawak Forestry Corporation van atrapar i esbudellar dos cocodrils enormes... recorrent a l'ús d'un remolcador i una grua per portar les pesades bèsties a la riba.

A l'horrible vídeo, es pot veure un dels cocodrils sent pujat a la part posterior d'una camioneta, i n'hi ha prou per regirar l'estómac: part del que hi havia dins del seu ventre es vessa a la carretera.

Després d'esbudellar els cocodrils, van descobrir alguns records inquietants: restes humanes, incloses dents i ossos que es creu que pertanyen a Cecelia, juntament amb algunes monedes, segons informes dels mitjans locals.

És un moment devastador per a la família de Cecelia, especialment perquè la seva germana i el seu avi van ser testimonis de com l?arrossegaven, però no van poder fer res per aturar l?atac.

Alguns membres de la família van presenciar l'examen del cocodril després d'esbudellar-lo per ajudar la policia a identificar les restes.