Una adolescent assassina la seva germana després d'una discussió per estirar la cadena del vàter

Foto: CanvaPro de dannysmythe i Siraphol

Un tràgic incident ha commocionat la comunitat de Taylor, Michigan (Estats Units), on una adolescent de 13 anys ha estat acusada d'apunyalar fatalment la seva germana menor de 7 anys després d'una discussió sobre l'ús del vàter. Segons informes de l'oficina del fiscal del comtat de Wayne, l'enfrontament va tenir lloc dissabte a les 11.15 hores, quan els pares de les nenes les van deixar soles a casa durant un breu període.

La disputa es va originar al bany, on van deixar una nota en què demanaven que estiressin la cadena del vàter, cosa que va desencadenar un aldarull entre les germanes. L'adolescent, presumptament en una arrencada d'ira, va utilitzar un ganivet de carnisser i un ganivet de caça per apunyalar la seva germana a diverses parts del cos, incloent-hi el cap, el coll i l'abdomen. Després de l'atac, la jove va fer una trucada al 911 per alertar sobre la situació.

Lamentablement, la nena va ser traslladada d'urgència a un hospital proper, on va ser declarada morta en arribar. Segons el detectiu Zachary Digiacomo, l'adolescent s'ha mostrat "molt tranquil·la i sense emoció" durant la interacció amb la policia. Els pares, en ser interrogats, van afirmar que havien deixat les nenes soles per aproximadament durant hores i que, si bé havien tingut "discussions normals entre germans" en el passat, mai no havien experimentat un conflicte tan greu.

L'adolescent ha estat acusada com a menor d' homicidi premeditat en primer grau. La fiscal Kym Worthy va assenyalar que, atesa la poca edat de l'acusada, l'estat tindria set anys per diagnosticar-la i rehabilitar-la abans del seu alliberament obligatori als 21 anys. La identitat de les dues germanes no ha estat revelada, però la comunitat ha expressat la seva commoció davant del succés. Els veïns van recordar la nena menor com una “noia dolça”, que gaudia passejar amb bicicleta i conversar amb els que l'envoltaven.

El cas ha generat un profund impacte emocional, deixant la comunitat en estat de xoc i reflexionant sobre la complexitat de la violència familiar en edats tan primerenques. L'adolescent va comparèixer davant del tribunal de menors, on un jutge en va ordenar la detenció mentre avança el procés judicial.