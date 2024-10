Un autobús arrossega una noia després que se li quedés enganxada la cama a la porta

Foto: CanvaPro d'Oleksii Bezrodnii i Lê Minh

Tremend ensurt el que es va endur una adolescent de 17 anys el 23 de setembre passat als carrers de Sheffield (Regne Unit). Zoe Hague, la noia, va ser arrossegada durant 15 segons per un autobús en moviment després de quedar atrapada la cama a la porta del vehicle. L'accident ha commocionat la comunitat i ha generat una onada d'indignació per l'actuació del conductor.

Zoe intentava entrar a l'autobús quan, sobtadament, les portes es van tancar i van atrapar la cama. Tot i els crits desesperats dels passatgers per alertar el conductor, aquest va arrencar i va començar a avançar amb la jove arrossegada pel carrer. Segons han explicat els testimonis, Zoe intentava mantenir-se dret, però el dolor i la desesperació la dominaven mentre copejava la porta a la recerca d'ajuda. "El pànic em va fer perdre l'oïda per un moment", va confessar.

Finalment, l'autobús es va aturar, i el conductor, en lloc d'oferir assistència o contactar amb els serveis d'emergència, va alliberar la cama de Zoe i li va preguntar si volia continuar el viatge. Un cop atordida i adolorida, l'adolescent va rebutjar l'oferta i va trucar a la seva mare, Cheryl Hague, que la va traslladar immediatament a l'hospital.

Zoe va patir una commoció cerebral, una lesió a l'esquena, i un greu tall al genoll. "Em vaig sentir molt malament en saber que el conductor va deixar la meva filla sense trucar a la policia ni una ambulància", va declarar Cheryl, que també va expressar la seva preocupació per la falta d'acció per part de la companyia d'autobusos. Pocs dies després, Zoe va veure el mateix conductor a la mateixa ruta, cosa que ha augmentat la indignació de la família.

S'espera una investigació per part de la Policia de South Yorkshire i TM Travel, la companyia de l'autobús, per aclarir l'incident i determinar-ne les conseqüències per al conductor involucrat.